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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محافظة دمياط

"طلاب دمياط" تشارك في القافلة المائية بقرى حياة كريمة لنشر رسائل التوعية

صدى البلد

أكد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن طلاب الكشافة وطالبات المرشدات بتعليم دمياط وتوجيه التربية الرياضية شاركوا في فعاليات القافلة المائية بقرى مركز كفر سعد في تنفيذ التوعية الخاصة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (نقطة مياه = حياة)  وتوجيهات  الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط.

 

جاء ذلك بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بضرورة توفير المياه وطرق الحفاظ عليها وعدم الإسراف فيها وإعادة استخدامها مرة أخرى.

وأشار "وكيل الوزارة" إلى أنه لا بد من تكاتف جميع الجهود ، لنشر الوعي بأهمية الترشيد في استهلاك الموارد المائية، والحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع.

مضيفا أن الحفاظ على المياه واجب وطني وديني وثقافة يجب نشرها وسط أبنائنا الطلاب لحثهم على ترشيد استهلاك المياه، وأن ذلك بات ضرورة مُلحة في ظل الظروف الحالية.

 

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دمياط وزارة التربية والتعليم الشركة القابضة لمياه الشرب ترشيد استهلاك المياه حياة كريمة

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