محافظ بني سويف يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد الشرطة

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمعسكر أبو سليم، في إطار احتفال المحافظة بالعيد السبعين للشرطة، وذلك بحضور اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ووسط عزف الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد، ثم قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب من أبناء الوطن، والدعاء لهم بواسع الرحمة.

شهد مراسم الاحتفال الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء محمد جلال رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، السيد رئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، العميد طيار أركان حرب: علاء الدين عبد الحواد زهران قائد قاعدة بني سويف الجوية، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية

وتوجه محافظ بني سويف بالتهنئة لكافة قيادات وأجهزة وضباط وأفراد مديرية الأمن بعيد الشرطة، الذي يحمل ذكرى الصمود والتضحية الوطنية لرجال الشرطة وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال الغاشم دفاعًا عن العزة والكرامة، مشيدا بالدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة من جنود وضباط وقيادات وما يبذلونه من تضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن ومكافحة الجريمة بكل أشكالها ، مؤكدا دعمه الكامل لكافة أجهزة الشرطة للارتقاء المستمر بالمنظومة الأمنية بالمحافظة، لافتا إلى أن الدولة لم ولن تنسى التضحيات الكبيرة التي مازال يجود بها أبناء الوطن من القوات المسلحة و الشرطة في مواجهة قوى الشر والإرهاب وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد، متمنيا دوام الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن

وأشار المحافظ إلى أن الفرحة التي تشهدها كافة ربوع محافظات مصر بهذه المناسبة، تعتبر ترجمة وتجسيداً عملياً لما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من وجود روح التلاحم، وأن المصريين وجميع مؤسسات الدولة نسيج واحد وحائط صد منيع لمواجهة الإرهاب الأسود وعبور التحديات والمضي قدماً في استكمال مسيرة الاستقرار والتنمية المنشودة، مؤكدا على أن تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة تمثل الوقود للجميع لبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة ورقي وطننا الغالي

تجدر الإشارة إلى أن عيد الشرطة يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية عام 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيداً وثمانون جريحاً من رجال الشرطة المصرية الأبطال علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبني ديوان المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

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