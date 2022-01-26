عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا داعي لها.. إثيوبيا تقرر رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد

الحكومة الإثيوبية
الحكومة الإثيوبية

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب الحرب مع جبهة تحرير تيجراي منذ نوفمبر الماضي.

ووفقا لوسائل الإعلام المختلفة، ناقش مجلس الوزراء في إثيوبيا، اليوم الأربعاء، وضع حالة الطوارئ التي أعلنت في عموم البلاد لستة أشهر، وقرر إلغاءها لانتهاء الداعي لها.

وتقدم مجلس الوزراء في اثيوبيا اليوم، الأربعاء، بمقترح للبرلمان، لرفع حالة الطوارئ المفروضة منذ نوفمبر.

وأشار بيان للمجلس الوزاري بأن حالة الطوارئ تمتد قانونا لـ ستة اشهر منذ اعلانها، لكن البرلمان له صلاحيات تخفيض مدتها، وبالتالي قرر المجلس بعد التداول، تقديم المقترح للبرلمان، للبت فيه.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت إثيوبيا  فرض حالة الطوارئ، على خلفية زحف قوات تيجراي نحو العاصمة أديس أبابا.

وجه رئيس الوزراء آبي أحمد خطابا، آنذاك، للمواطنين الإثيوبيين داعيا إلى التعاون مع الجهات الأمنية في تلك "المحنة"، على حد قوله.

وقال آبي أحمد في بيان "أدعو المواطنين للقيام بدورهم المطلوب من خلال الامتثال لتوجيهات إعلان الطوارئ"، مضيفا: "يجب على المواطنين أن يتعاونوا مع سلطات إنفاذ القانون للقيام بواجباتهم بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة".

وتابع: "إنه وقت التجربة والأخطاء.. سيتم اختبار الجميع حتى انتهاء الامتحان.. يجب علينا جميعا تكييف حياتنا مع زمن المحنة حتى يتم حل المشاكل بسرعة مع العودة إلى الحياة الطبيعية".

وأشار إلى أنه "تم إعلان حالة الطوارئ لتقليص فترة المحنة وتوفير وقت للحل"، مناشدا المواطنين الالتزام بالإعلان والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في تنفيذ واجباتهم بكفاءة وتقديم المساعدة اللازمة.

الحكومة الإثيوبية اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن اثيوبيا حالة الطوارئ في إثيوبيا البرلمان الإثيوبي

موضوعات متعلقة

دعاء مستجاب يوم الجمعة تهتز له السماء

علي جمعة: هناك عقيدة مرتبطة بالخلق يترتب عليها الرحمة والتوكل على الله

عبد ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب : ماذا‭ ‬لو؟‭!‬

جامعة كفر الشيخ تشارك في الملتقى الأول لمبادرة طلاب من أجل مصر.. غداً

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب .. تشخيص ورؤية شاملة لمواجهة جرائم ‬العنف‭ ‬والتشفي

أعراض الغدة الدرقية وعلاجها لكل من الرجال والنساء

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب: الصحة النفسية

ننشر فصلا من كتاب "ليفربول المدينة والفريق"

ترشيحاتنا

الأزهر: الخيانة الزوجية جريمة لا مبرر لها ومحاولة تحسين صورتها هدم للمجتمعات

لا داعي لها.. إثيوبيا تقرر رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد

وزيرة التضامن تبحث مع الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ وحدات "سكن كريم"

بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية: الإفراج بالعفو عن2337 من نزلاء السجون.. صور

وزير التنمية المحلية يشدد علي التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية

إسرائيل: استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الأسبوع المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ المتهم بخطف 5 طالبات وهتك عرضهن في بالمعادي.. شاهد

قناة مفتوحة ناقلة.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار بالدور 16 في كأس الأمم الإفريقية

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

اليوم أبرد أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف موعد التحسن في درجات الحرارة |فيديو

أبو العينين ينعي الكاتب الصحفي ياسر رزق: ترك إرثًا ثقافيًا ومنهاجا توعويًا تسترشد به الأجيال

تصل 3 تحت الصفر .. الأرصاد: هذه المناطق تشهد تساقط ثلوج

الرئيس السيسي يلتقي محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تساعد على تدفئتك في أبرد أيام الشتاء

5 أفكار لديكور المنزل لتجديد شقتك الصغيرة

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

طريقة تحضير القرنفل.. 7 وصفات مختلفة أبرزها للحمل

فيديو

حريق مدينة نصر .. تفاصيل 180 دقيقة مرعبة وسط النيران "فيديو"

كلهم بايظين.. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز "فيديو"

البابا | بعد اختراعات كيروش.. دليل المُحنكين في تغيير مراكز اللاعبين |فيديو

استمرار الحضور وكتاب جديد لأولى إعدادي.. تصريحات مهمة لوزير التعليم |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ