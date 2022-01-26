محافظ بورسعيد ينعى فارس الصحافة المصرية الكاتب ياسر رزق

نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمزيد من الأسى والحزن الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، الذي توفي صباح اليوم بعد رحلة عطاء طويلة قضاها في العمل الصحفي والإعلامي.

وقدم محافظ بورسعيد التعازي لأسرة الكاتب الصحفي ياسر رزق، متمنيا من الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه

وأكد محافظ بورسعيد، أن الكاتب الصحفي ياسر رزق صاحب بصمات واضحة في العمل الصحفي والإعلامي، وعلما من أعلام الصحافة المصرية.

وكان الكاتب الصحفي ياسر رزق رحمه الله قد بدأ عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم، واستمر لمدة 30 عامًا، منذ كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام التي تخرج فيها عام 1986، حيث تنقل بين أقسام متعددة لجريدة الأخبار قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى 2005، وهو العام الذي شهد توليه، ولأول مرة، منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.