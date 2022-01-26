عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلقة اليوم صعبة.. أحمد موسى يتأثر على الهواء لوفاة سامى متولى وياسر رزق |فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة اليوم صعبة من البداية، موضحا أن مصر ودعت اليوم اثنين من افضل الرجال هما سامى متولى مدير تحرير جريدة الأهرام السابق، والكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة الأخبار السابق.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن الراحل سامى متولى كان أشهر محرر برلماني فى تاريخ مصر، وكان بالنسبة لى والد ولجميع صحفيي الأهرام.

ولفت إلى أن الراحل كان يدير الأهرام، تحريريًا فى عهد الراحل إبراهيم نافع.

كما قدم أحمد موسى التعازي فى وفاة الكاتب الصحفى ياسر رزق التى توفي اليوم الأربعاء، معلقًا :" مصر خسرت ياسر رزق".

وتابع أحمد موسى أن مصر خسرت ياسر رزق الذي كان بمعنى الكلمة رجلا وطنيًا دافع عن مصر، أشار أحمد موسى، إلى أن ياسر رزق كان ضيفًا لـ برنامجى يومي 4 و 5 يناير.

وأوضح أنه التقى بـ الراحل فى منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ و مصر تودع غدًا رسميا و شعبيًا ياسر رزق.
وتأثر أحمد موسى على الهواء، وذلك لوفاة الكاتب الكبير ياسر رزق و الراحل سامي متولي.

أحمد موسى سامى متولى جريدة الاهرام الأهرام ياسر رزق إبراهيم نافع

ترشيحاتنا

كيفية تسريع النت لـ درجة قصوى بدون برامج.. إليك بعض الحيل والنصائح

هنا قوة العرب| مصر والإمارات فصول من التعاون العسكري المشترك في فنون التدريب والأسلحة

خبير اقتصادي : مصر قادرة على تحقيق نمو إيجابي 5.7% في 2022

النني أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس الأمم الافريقية

بركلات الترجيح.. مصر إلى ربع نهائي الأمم الإفريقية على حساب كوت ديفوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

بث مباشر .. مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16

بركلات الترجيح.. مصر إلى ربع نهائي الأمم الإفريقية على حساب كوت ديفوار

60 دقيقة.. السولية يهدر هدفا مؤكدا وصحوة لحارس مرمى كوت ديفوار

ركلات الترجيح الفاصلة..التعادل السلبي يحسم الوقت الأصلي والإضافي بين مصر وكوت ديفوار

أحمد موسى يبكي على الهواء مباشرة حزنا على ياسر رزق.. فيديو

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في إنقلاب أتوبيس بأسيوط

5 لاعبين في 4 مباريات.. الإصابات تتوالى على منتخب مصر في أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

فيديو جراف| مي سليم تكشف أسباب طلاقها مرتين ومواصفات فتى أحلامها

دفاية كهربائية تتسبب في اختناق أسرة كاملة.. تعرف على مخاطرها |فيديو

القدوة الحسنة.. سبب وفاة ياسر رزق فقيد الصحافة المصرية.. فيديوجراف

أصحاب ولا أعز.. الجمهور يطالب أحمد حلمي بالضغط على منى زكي للاعتذار

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ