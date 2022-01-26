حلقة اليوم صعبة.. أحمد موسى يتأثر على الهواء لوفاة سامى متولى وياسر رزق |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة اليوم صعبة من البداية، موضحا أن مصر ودعت اليوم اثنين من افضل الرجال هما سامى متولى مدير تحرير جريدة الأهرام السابق، والكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة الأخبار السابق.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن الراحل سامى متولى كان أشهر محرر برلماني فى تاريخ مصر، وكان بالنسبة لى والد ولجميع صحفيي الأهرام.

ولفت إلى أن الراحل كان يدير الأهرام، تحريريًا فى عهد الراحل إبراهيم نافع.

كما قدم أحمد موسى التعازي فى وفاة الكاتب الصحفى ياسر رزق التى توفي اليوم الأربعاء، معلقًا :" مصر خسرت ياسر رزق".

وتابع أحمد موسى أن مصر خسرت ياسر رزق الذي كان بمعنى الكلمة رجلا وطنيًا دافع عن مصر، أشار أحمد موسى، إلى أن ياسر رزق كان ضيفًا لـ برنامجى يومي 4 و 5 يناير.

وأوضح أنه التقى بـ الراحل فى منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ و مصر تودع غدًا رسميا و شعبيًا ياسر رزق.

وتأثر أحمد موسى على الهواء، وذلك لوفاة الكاتب الكبير ياسر رزق و الراحل سامي متولي.