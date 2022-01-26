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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد تساقط كثيف للثلوج على القدس المحتلة.. فيديو

تساقط الثلوج
تساقط الثلوج

تشهد القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، تساقط كثيف للثلوج، وذلك مع استمرار حالة الطقس غير المستقرة التي تضرب المنطقة.

فيما حذرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، من موجة برد قوية تمس المناطق الغربية والجنوبية، تتراوح درجات الحرارة بين 0 درجة إلى درجتين تحت الصفر في ولايات البيض والنعامة وبشار.

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الجزائر.. موجة برد شديد وتساقط الثلوج في عدة ولايات

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بسبب تساقط الثلوج .. طائرة جزائرية ترجع من مطار اسطنبول

وبحسب صحيفة "البلاد" الجزائرية، فإن الموجة تستمر الى الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس.

وحذرت نشرة خاصة لديوان الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار غزيرة وثلوج على بعض الولايات في أنحاء الجزائر.

وبحسب النشرة، تشهد ولايتي النعامة وجنوب تلمسان، تساقطا للثلوج بسمك يتراوح بين 10 و15 ملم، بداية من فجر اليوم الأربعاء حتى غد الخميس الساعة السادسة صباحا.

كما تشهد الجهة الشرقية لولاية تندوف تشهد تساقط الأمطار بكمية تتراوح بين 20 و30 ملم، بدءا من الأربعاء على الساعة 3 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

وتشهد ولايتي بشار وبن عباس، تساقطا للأمطار بكمية تتراوح بين 20 و 30 ملم، إلى مساء اليوم الأربعاء الساعة السادسة.

القدس المحتلة امطار غزيرة الأرصاد الجوية تساقط الثلوج موجة الطقس السئ

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