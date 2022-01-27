أبرزهم يسرا وبيومي.. كورونا يضرب الوسط الفني من جديد

على مدار الأيام الأخيرة، عانى الوسط الفنى من إصابات متتابعة لعدد من نجومه بفيروس كورونا، وكان آخر من أعلن إصابته؛ النجمة الكبيرة يسرا التى أكدت إصابتها وخضوعها حاليا للعزل المنزلى.

بيومي فؤاد

وأيضًا أعلن بيومى فؤاد عبر حساب منسوب إليه على تطبيق "سناب شات"، إصابته وعزله لنفسه منذ يومين فى مكتبه، مطالبا متابعيه وجمهوره بالدعاء له بالشفاء.

ياسمين عبدالعزيز

أصيبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، للمرة الثانية، حيث أصيبت للمرة الأولى بالفيروس أثناء تصوير مسلسلها «اللي ملوش كبير» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وتخضع حاليًا للعزل المنزلي مع تلقيها البروتوكول الخاص بوزارة الصحة، حسب ما كشفه برنامج «et بالعربي».

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