هل العمل في شركة سجائر حرام ؟ .. علي جمعة يجيب

هل العمل في شركة مصنعة للسجائر حرام ؟ وهل لو جاء لي عمل في بنك هل فيه شبهه أيضا ؟ .. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من خلال برنامج والله أعلم.

هل العمل في شركة مصنعة للسجائر حرام ؟

وقال مفتي الجمهورية السابق في بيانه هل العمل في شركة مصنعة للسجائر حرام ؟: السجائر حرام، وعندي فرصة أحسن اللي هو البنك اروحه.. إن شاله يقفلوا شركات السجائر كلها ويحولوها لحاجة مفيدة".

وأضاف: الفتوى الشرعية تقول بأن السجائر حرام، وفي بيانه لحكم المغادرة الفورية لمصنع السجائر قال:" الدخان مختلف فيه، بعض العلماء قالوا حرام وبعضهم قال مباح، وعلى السائل أن يغادر الشركة حال توافر فرصة عمل أخرى".

وبين عضو كبار العلماء، الشبهة 3 أنواع، فاعل ومحل ومذهب، المذهب الاحتياط فيها مستحب، شبهة المحل الاحتياط فيها واجب، فرخة مش عارف مدبوحة ولا مخنوقة يبقى تحرم علي، كذلك بالنسبة للعمل في مصانع انتاج السجائر يستحب له الترك إن توافر البديل".

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم العمل فى البنوك”؟.

وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال “ما حكم العمل في البنوك؟” قائلا: إن العمل فى البنوك جائز، لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: أن البنك يمارس الاستثمار فى صورة الايداع ويمارس التمويل فى صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزا.

حكم العمل في البنوك

أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، على سؤال: حكم العمل في البنوك، قائلاً: "العمل في البنوك جائز شرعاً لا حرج فيه، وراتبه حلال أيضاً".

وبين "شلبي" حكم العمل في البنوك قسم القروض، قائلاً:إن إخراج المال من البنك له صور متعددة والأصل أن يأخذ الإنسان المال للاستثمار لا ليستهلكه وينتفع به، وإن فعل ذلك فهو مقصر وعليه استثمار هذا المال ليستطيع سداد الفوائد المترتبة على سحب المال والقروض البنكية".

وأشار إلى أن العمل في البنوك قسم القروض، جائز شرعاً ولا حرج فيه وهذا ما عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية.

هل راتب موظف البنك حرام؟

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن العمل في البنوك جائز شرعًا، مؤكدًا أن هذا ما عليه دار الإفتاء بخصوص فتوى العمل في البنوك.

وأوضح «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم العمل بالبنوك؟»، أن العلماء الذين لم يجيزوا فوائد البنوك أحلوا العمل بالبنوك ولم يحرموه، مشيرًا إلى أن فوائد البنوك وشهادات الاستثمار جائزة عند دار الإفتاء، ومن ثم يجوز أيضًا العمل بالبنوك.