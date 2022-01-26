تصفيات كأس العالم.. أشرف صبحي: تواصلت مع وزير الداخلية لزيادة الجماهير أمام السنغال

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه يسعي جاهدًا لمساندة المنتخب الوطني أمام منتخب السنغال فى مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم والمقرر لها فى مارس المقبل.

وقال وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" تواصلت مع وزير الداخلية من أجل الدعم الجماهيري لمنتخب مصر أمام منتخب السنغال فى تصفيات كاس العالم".

وأضاف:" بالطبع سيكون هناك دعم جماهيري لمنتخب مصر أمام منتخب السنغال فى تصفيات كأس العالم".

ويذكر أن منتخب مصر حقق فوز على منتخب كوت ديفوار ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وصعد المنتخب لدور الثمانية وسيواجه منتخب المغرب يوم الأحد المقبل.

