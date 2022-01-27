خطوبة فريال أشرف بطلة مصر العالمية في الكاراتيه.. شاهد

احتفلت فريال أشرف بطلة مصر العالمية في الكاراتية بخطبتها مساء أمس الأربعاء، وشاركت صورا من الحفل عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على انستجرام.

وخطفت الأنظار بجمالها حيث ارتدت فستان بيبي بلو، واخر باللون الأوف وايت، وأقيم الحفل بأحد فنادق القاهرة الشهيرة بحضور الأهل والأصدقاء.

وكانت فريال أشرف قد اعلنت عن إصابتها بـ فيروس كورونا هي وعائلتها، وذلك منعها من السفر لتسلم جائزة محمد بن راشد.

وكتبت فريال عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل اصيبت أنا وأسرتي بفيروس كورونا ولن استطيع تسلم جائزة محمد بن راشد.

وأكملت: إن شاء الله ربنا يلطف بينا وبابي وأمي ونرجع مصر بالسلامة.

ومنحت جائزة الرياضي العربي، لأربعة أبطال تألقوا في أولمبياد طوكيو هم، فريال أشرف عبد العزيز "مصر" وأحمد ايوب حفناوي "تونس" وسفيان البقالي "المغرب" وطارق علي حامدي "السعودية.

وحققت فريال أشرف الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بـ طوكيو 2020، كأول فتاة في تاريخ الكاراتيه تحقق ميدالية ذهبية ، وكثانى مصرية تحقق ذهبية في الدورات الأولمبية، بعد غياب 17 عاما عن آخر ذهبية حققها كرم جابر بطل المصارعة.

وكان من المقرر أن يرافق فريال في رحلتها والدها ووالدتها ، خلال تسلم الجائزة، المقرر لها يوم 9 يناير، على أن تعود للقاهرة يوم 10 من نفس الشهر.