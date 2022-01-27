المستشار الإعلامي لسفارة الأردن بالقاهرة ناعيا ياسر رزق: فقدنا قامة مصرية عربية

نعى المستشار الإعلامي لسفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر، وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، قائلا: فقدنا قامة صحفية مصرية وعربية.

في وقال “ الزيودي”؛ في نعيه، فقدت الصحافة المصرية والعربية، رمزاً من رموز الكتابة الصحفية السياسية، ومنظّراً صحفياً صاحب مدرسةٍ مهنيةٍ اقترنت به وبإسلوبه الصحفي المتميز، الذي سيبقى ماثلاً في سجلّه الزاخر بالعطاء.

وإذ يغادرنا الصديق والأخ العزيز الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، إثر نوبةٍ لم تمهله الكثير، فإن العزاء وجب لمصر ولعائلته وأسرة صحيفة الأخبار والوسط الصحفي المصري، بهذا الفقد والمصاب.

وأضاف: لا يغيب عن البال نقاوة ياسر وحديثه القومي وعروبيته الصادقة، كما كان دوماً بطبعه اللطيف وهدوئه على الصعيد الشخصي، واتزانه ووعيه وموضوعيته ومهنيته الغالبة في حديثه وخط قلمه وكتاباته.