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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرة نسائيةفي كابول للمطالبة بالإفراج عن أموال أفغانستان المجمدة

مظاهرة نسائية
مظاهرة نسائية

خرجت مئات النساء إلى الشوارع في العاصمة الأفغانية كابول حيث طالبن بالإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة في البنوك الغربية.

وذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية أن النساء الأفغانيات نظمن احتجاجهن أمام السفارة الأمريكية في كابول، حيث طالبن على وجه الخصوص الولايات المتحدة بفك تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني. 

كما طالبت المتظاهرات، المجتمع الدولي الاعتراف بالحكومة المؤقتة لأفغانستان.
يذكر أنه في وقت سابق، احتج عدد من الرجال والنساء في أفغانستان للمطالبة بالإفراج عن أصول أفغانستان التي تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار في العاصمة الأفغانية كابول والمقاطعات.

ولا تزال الولايات المتحدة تفرض عقوبات على طالبان ولكنها دائمًا ما تؤكد أن العقوبات تستهدف طالبان فقط وليس الشعب الأفغاني.

 

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