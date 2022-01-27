حاولوا التسلل عبر الحدود مع سوريا.. الأردن تعلن مقتل 27 من مهربي المخدرات

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، مقتل 27 من مهربي المخدرات، الذين حاولوا التسلل عبر الحدود مع سوريا.

ووفقا لوكالة "عمون" الإخبارية، أحبطت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الخميس، محاولات تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة بتغيير قواعد الاشتباك.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، ما أدى إلى مقتل 27 شخص وإصابة عدد من المهربين وفرارهم الى العمق السوري.

وأضاف المصدر أنه وبسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، تم اجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة، مشيراً إلي أن عمليات البحث والتفتيش ما زالت قائمة للتأكد من خلو المنطقة من وجود أشخاص ومواد مخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ماضية ومستمرة بتطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها حديثاً وستضرب بيد من حديد وتتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

الأردن