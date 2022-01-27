رفع درجة الاستعداد القصوى وتأهب الأجهزة التنفيذية في دمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليماتها الى جميع الأجهزة التنفيذية، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة..

كما أكدت "الدكتورة منال عوض" على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، مشددة على استمرار حالة التأهب و الدفع بسيارات كسح مياه الأمطار، و انتشارها بجميع المناطق لتيسير الحركة المرورية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ تلك الأعمال على الوجه المطلوب..

وفى سياق متصل،، وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها الى غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بمتابعة مستجدات الموقف بجميع المناطق ، والتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة قد تحدث..

وناشدت "المحافظ" المواطنين بتوخى أعلى درجات الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة، نظرًا لتعرض المحافظة لنشاط حركة الرياح، والحفاظ على مسافات أمان عند السير بالسيارات، وتجنب السرعات العالية..

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