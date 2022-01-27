أمم إفريقيا.. الأخطاء التحكيمية وإصابات كورونا أبرز كوارث التنظيم

شهدت بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون التى انطلقت يوم ٩ يناير الجاري على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل العديد من الأخطاء الكارثية.

وتأهلت ٨ منتخبات إلى دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون وهي:

مصر والمغرب وتونس والكاميرون والسنغال وبوركينا فاسو وجامبيا وغينيا الاستوائية.

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز الكوارث التنظيمية التى صاحبت انطلاق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون قبل إقامة منافسات ربع نهائي الكان:

مصر vs نيجيريا



توقفت مباراة منتخب مصر الوطنى ونظيره منتخب نيجيريا أكثر من مرة بسبب عيوب فنية في الكرة.

واضطر الجامبي بكاري جاساما حكم مواجهة مصر ونيجيريا إلى تغيير الكرة عدة مرات خلال مجريات المباراة.

وخسر منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش امام نيجيريا بهدف دون رد فى الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

جزر القمر vs الجابون

واقعة طريفة من نوعها حدثت خلال مباراة جزر القمر والجابون في كأس أمم إفريقيا حيث التقطت الكاميرات نوم الجنوب افريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وأعضاء الكاف أثناء المباراة.

وتغلب منتخب الجابون على نظيره منتخب جزر القمر بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة الأولى بأمم إفريقيا.

تونس vs مالي

شهدت مباراة تونس ومالي مهزلة تحكيمية تحدث لازل مرة فى تاريخ بطولات أمم إفريقيا على مدار النسخ ال ٣٢ السابقة.

حيث قام الزامبي سيكازوى حكم مباراة تونس ومالي بإنهاء اللقاء مرتين قبل الوقت الأصلي الأولى فى الدقيقة ٨٥ وتقنية الفيديو تعيد اللقاء مرة أخرى ثم إطلاق صافرة النهاية فى الدقيقة ٨٩.

جاء ذلك وسط اعتراضات من جانب الجهاز الفني لمنتخب نسور قرطاج بقيادة منذر الكبير ثم دخول اللاعبين غرف خلع الملابس وعودة طاقم الحكام بقيادة الحكم الرابع ورفض لاعبي تونس خوض الدقائق فى الوقت بدل الضائع وانهاء المباراة واعتبار نسور قرطاج منسحبا.

وتلقى منتخب تونس خسارة أمام نظيره منتخب مالي بهدف دون رد أحرزه ابراهيما كونيه من ركلة جزاء.



موريتانيا vs جامبيا

وتواصلت أخطاء كأس أمم إفريقيا ٢٠٢١ عندما تم عزف نشيد خاطئ لدولة موريتانيا.. وإيقافه لمدة دقيقة وسط ذهول اللاعبين والجهاز الفني ثم تجاهل النشيد الموريتاني وعزف نشيد جامبيا.

وحقق منتخب جامبيا فوزا على نظيره منتخب موريتانيا بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا.

الكاميرون vs بوركينا فاسو

منافس الكاميرون في الجولة الأولى تعرض إلى إصابة 5 لاعبين ضمن صفوفه وتغيبهم عن اللقاء.

الكاميرون vs إثيوبيا

منتخب اثيوبيا منافس الكاميرون في الجولة الثانية تعرض إلى إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا وتغيبهم عن اللقاء.

الكاميرون vs جزر القمر

منتخب جزر القمر منافس الكاميرون في الدور ثمن النهائي تعرض الة إصابة 12 لاعبا من بينهم الثلاث حراس.

وتم استحداث قانون جديد يلزم على من ظهر تحليلة سلبية بحجر صحي إضافي لمدة 5 أيام وذلك لحرمان جزر القمر من حارسها الوحيد.

كما قام حكم اللقاء بإيقاف المباراة قبل نهاية الوقت الإضافي وأثناء هجمة خطيرة لمنتخب جزر القمر..



فيما شن مدرب جامبيا‬⁩ البلجيكي هجوما ضاريا على اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا وقال فى تصريحات صحفية: ستة من لاعبي منتخبنا ينامون في غرفة واحدة ويتقاسمون حماما واحدا.

فيما قال‏ مساعد مدرب مالاوي‬⁩ فى تصريحات صحفية : نغسل ملابسنا بأيدينا و نعلقها على شجرة لتجف.

