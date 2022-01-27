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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء دخول المنزل.. حصن نفسك ومنزلك

دعاء دخول المنزل
دعاء دخول المنزل

دعاء دخول المنزل .. الدعاء من الأشياء المحمودة وهي العبادة الأسهل التي تجعل الاتصال دائما بين العبد وربه، ومدى قربه وبعده منه، ومدى تقربه من الله سبحانه عبر الدعاء ومدى بعده عنه، ومن أهم الأدعية المستحب الالتزام بها دعاء دخول المنزل 

دعاء دخول المنزل 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من النهار الى بيته يقول (( الحمدلله الذي كفاني وآواني والحمدلله الذي أطعمني وسقاني والحمدلله الذي من علي أسألك أن تجيرني من النار)). 
 

5 مفاتيح تجعل فى منزلك بركة 

1 ) تشغيل سورة البقرة في المنزل 

2 ) الاستغفار

3 ) الصلاة على النبي

4 ) الصدقة 

5 ) المواظبة على اذكار الصباح والمساء

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أدعية تحصين المنزل بالقرآن:

عن النبيِّ -عليه الصّلاة والسّلام- فيما وردَ عن خولة بنت حكيم -رضي الله عنهما- قالتْ:سمعتُ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- يقول: “منْ نزلَ منزلًا ثمَّ قالَ: أعوذُ بكلماتِ الله التَّامات من شرِّ ما خلقَ، لم يضرهُ شيءٌ حتَّى يرتحلَ من منزلِهِ ذلكَ”.

 

دعاء تحصين المنزل من الأدعية المستحبة

اللهم أجعل هذا البيت محل سلام وخير ولا تجعله محل فسق وفجور، وعصيان.
اللهم حصن هذا البيت من كل شر وسوء.
اللهم توفنا في هذا البيت وأنت راض عنا.
اللهم أجعل كل من في البيت سعيد وأجعله منزلًا مباركًا.
اللهم أبعد الشيطان عن هذا البيت وأهله.
اللهم أجعله مأوى صلاح وخير وبركة.
يا رب أحفظ بيوت المسلمين و أحفظ بيتنا وبيت كل أحبابنا.
اللهم أبعد عنا الحاسدين.
اللهم أغفر لنا وأعف عنا وأجعل بيتنا منزلًا حميدًا.
اللهم بارك في القليل وزد لنا الكثير.
اللهم بارك في البيت الجديد اللهم أبعد عنا المكر والخبث.
اللهم بارك في الطعام والشراب والملبس والرزق.
اللهم ارزقنا في هذا البيت طاعتك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم ارزقنا خيره وخير ما جاء به واكفنا شره وشر ما جاء به.

دعاء دخول المنزل

دعاء تحصين المنزل

أُعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِن كُلِّ شَيطَانٍ وَهَامَّة ، وَمِن كُلِّ عَينٍ لَامَّةٍ.

بسم الله الرحمن الرحيم
فعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :( إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيتَهٌ فَذَكَرَ اللهَ عِندَ دُخُولِهِ وَعِندَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشََّيطَانُ : لَا مَبِيتَ لَكُم وَلَا عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَم يَذكُرِ اللهَ عِندَ دُخُولِهِ ، قَالَ الشَّيطَانُ : أَدرَكتُمُ المَبِيتَ ، وَإِذَا لَم يَذكُرِ اللهَ عِندَ طَعَامِهِ قَالَ : أَدرَكتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ).

قراءة سورة البقرة فقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قراءة سورة البقرة ، خاصة في المنزل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا تَجعَلُوا بُيُوتَكُم مَقَابِرَ ، إِنَّ الشَّيطَانَ يَنفِرُ مِنَ البَيتِ الذِي تُقرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ ) رواه مسلم.

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( مَا أَنعَمَ اللهُ عَلَى عَبدٍ نِعمَةً فِي أَهلٍ وَمَالٍ وَوَلَدٍ فَقَالَ : ( مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ ) ، فَيَرَى فِيهَا آفَةً دُونَ المَوتِ )
رواه الطبراني في الأوسط وصححه ابن القيم في شفاء العليل وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة.
وعنه صلى الله عليه وسلم : ( أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مَا يَسُرُّهُ قَالَ : الحَمدُ لِلَّهِ الذِي بِنِعمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ) رواه ابن ماجه وقال النووي : إسناده جيد "الأذكار.

 

دعاء دخول المنزل
لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء محدد بما يسمي دعاء دخول المنزل الجديد،وعلى الرغم من ذلك فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم دعاء دخول المنزل، ومن المستحب الحرص عليه عند دخول المنزل كل مرة سواء كان المنزل قديمًا أو جديدًا، أو كنا ندخله بغرض السكن أو زيارة أهله فقط، الدعاء: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، باسم الله ولجنا، وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا.

دعاء دخول المنزل

أسباب البركة في البيوت

1. المحافظة على قراءة القرآن الكريم، وذكر الله بشكل عام.

2. بر الوالدين، وصلة الأرحام، حيث إنهما متصلان بالله - تعالى-؛ فالواصل لرحمه وصله الله .

3. الاجتهاد في نيل المال الحلال، والترفع عن الحرام والشبهات، فإن البركة تكمُن في المال الحلال الطيب.

4. الاجتماع على الطعام جميعًا، والتسمية عند بدء الطعام، فهذا مما يجلب البركة على الطعام لأهلها.

5. التبكير في الأعمال سائرها، والبدء فيها فجرًا أو بعد الفجر لأن الوقت مباركًا في أوّل النهار.

6. الدعاء بنيل البركة، فذلك من أسباب الفوز بها في حياة العبد.

7. السلام هلى أهل البيت عن الدخول إليهم، فذلك سبب لحلول البركة فيهم، كما أنها وصيةٌ نبويةٌ.

8. دوام الإعطاء والكرم، وعدم البخل والشح.

9. كثرة الاستغفار والمواظبة عليه مع عدم الإصرار على الذنوب صغيرها وكبيرها.

10. سؤال الله البركة في العطاء والرزق.

11. حسن الخُلق، والبر مع الناس، فقد قرن رسول الله بين أعمال البر ونيل البركات.

12. حسن تدبير الوقت وتنظيمه مما يُؤدي إلى البركة فيه، وتحقيق الإنجاز المطلوب.

13. تقوى الله - تعالى- ودوام التوكل عليه وحُسن الظن به.

14. التوكلُ على الله في جميع الأمور كبيرها وصغيرها مع الأخذ بالأسباب، والعمل بجد ونشاط.

15. الاستغفار عن المعاصي والذنوب والتوبة الصادقة ومعاهدة النفس على عدم العودة لفعلها.

16. زيارة الأهل والأصدقاء والسؤال عن أحوالهم، فهي باب للرزق والبركة.

17. تعويد اللسان على كثرة الحمد وشكر الله على نعمه التي لا تُعدُّ ولا تحصى باستمرار.

18. الصدقة ، فالتصدق يجلب كل خير، فأكثروا منه تنالون ما ترجون، وتصدق لو بالقليل.

19. الصدق في البيع والشراء: مع بيان ما في السلعة من عيوبٍ إن كان فيها ذلك؛ فالصدق يحقّق البركة، ويزيد الرزق.

20. الأمانة والصدق، فهما مما يحقق البركة، ويزيد في الرزق.

دعاء دخول المنزل دعاء دخول المنزل والخروج منه

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