حبس عامل قطار أسوان المتهم بالتحرش 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة بمركز كوم أمبو أسوان، اليوم الخميس، حبس العامل المتهم بالتحرش بفتاة داخل القطار المتجه من أسوان إلى القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قد تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بورود بلاغ إلى الرائد نبيل العادلي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، ومباحث محطة القطار بكوم أمبو، يفيد بقيام عامل بالقطار بالتحرش بفتاة بعد قيام القطار المتجه من محطة قطار أسوان.

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وعلى الفور انتقل لمحطة القطار رجال مباحث كوم أمبو برئاسة الرائد نبيل العادلي، والذين قاموا بتفريغ كاميرات المحطة وعرضها علي الفتاة التي تعرفت على العامل الذي تحرش بها، وتم القبض عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وبسؤال الفتاة أكدت أن العامل تحرش بها بعد ارتكاب فعل فاضح معها، وهو ما دفعها للاستعانة بالركاب، فيما تمكن من الهرب عقب الوصول لمحطة كوم أمبو، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

وكان قد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات ، بالإضافة إلى إستكمال خطة التطوير والتجميل

وتنفيذاً لهذه التوجيهات قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإزالة تعديات مبانى فورية على أراضى الدولة بقرية حاجر الميتمية وحاجر أبوخليفة بمركز أدفو على مساحة 3 ألاف م2 ، كما تم تنفيذ حملة نظافة عامة لرفع مخلفات محصول القصب الناتجة من تحرك الجرارات والمقاطير بمحازة خط سير قصب السكر إلى مصنع سكر إدفو ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بشن حملة نظافة مسائية برفع القمامه والتراكمات بمنطقة السوق داخل المدينة .

وعلى الجانب الأخر قامت الوحدة المحلية لمدينة أبوسمبل السياحية برفع مستوى النظافة والتجميل حيث جارى تنفيذ أعمال رفع المخلفات ودهان الأشجار وتهذيبها ، بجانب رفع كفاءة البلدورات ودهانها مع الأهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين ومنها من رفع كفاءة مكتب بريد حى الفردوس ، كما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بإزالة عدد 2 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة وذلك أثناء تنفيذ أعمال رفع التراكمات وتسوية الأتربة بالشارع الرئيسى للمدينة .

وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الجهات المختصة من خلال مركز الأزمات وغرفة عمليات المحافظة تطورات الأوضاع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.