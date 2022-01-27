تعرف على قيمة مكافأة منتخب مصر بعد الفوز على كوت ديفوار

ضمن منتخب مصر مكافأة قدرها 1.175 مليون دولار بعد التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2021، التي تقام في الكاميرون.

وتأهل مصر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا، أمس الأربعاء، بعد الفوز على بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب، الأحد المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية.

مكافآت بطولة أمم إفريقيا 2021:

البطل : 5 مليون دولار

الوصيف : 2.75 مليون دولار

المتأهلون إلى نصف النهائي: 2.2 مليون دولار

المتأهلون إلى ربع النهائي: 1.175 مليون دولار

على جانب آخر، يخضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى كشف طبي مفصل اليوم بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب في مباراته أمس كوت ديفوار.

وشهدت المباراة، تعرض محمد الشناوي إلى إصابة قوية في عضلته الخلفية وهو ما أدى إلى عدم استكماله للمباراة وتم الدفع بمحمد أبوجبل بدلا منه.

وأشارت المؤشرات الطبية التي خضع لها محمد الشناوي، إلى أن إصابته عبارة عن شد في العضلية الخلفية، ومن المقرر أن يخضع الشناوي إلى المزيد من الفحوصات الطبية اليوم لتحديد مدة غيابه بشكل مفصل عن الفراعنة، وبات من المؤكد غيابه عن مواجهة الفراعنة أمام المغرب المقرر إقامتها الأحد المقبل في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.