إقبال كبير بجناح الطفل بمعرض الكتاب.. ووزيرة الثقافة: نسعى لتنشئة جيل واعٍ

أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن تخصيص قاعة لأنشطة الأطفال بالدورة 53 من معرض الكتاب يعكس اهتمام الدولة المستمر ببناء الإنسان والذى يضم فى محاوره المتعددة تنشئة جيل جديد واعٍ ومستنير.

وأضافت وزيرة الثقافة أن الإقبال الجماهيرى على فعاليات جناح الطفل يعبر عن الرواج والحراك المعرفى بين النشء ، مؤكدة أنه يجسد مشهدا ثقافيا حضاريا ومتميزا .

يذكر أن القاعة المخصصة للطفل شهدت منذ الساعات الأولى فى عمر الدورة الـ53 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كبيرا من الأطفال والاسرة المصرية، حيث تقدم العديد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالنشء.

كما أن البرنامج الثقافي لجناح الطفل يتضمن أربعة اركان، وهي ركن الحكايات ، الورش التفاعلية ، الورش الفنية والعروض المسرحية، وتشمل هذه المحاور كافة الوسائل العلمية والثقافية المتعلقة بتطوير وتنمية مهارت الطفل.