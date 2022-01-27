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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ينطلق 23 إلى 28 فبراير

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكشف عن بوستر دورته السادسة

مهرجان أسوان
مهرجان أسوان

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة عن بوستر دورته السادسة، التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير المقبل، والبوستر من تصميم الفنان الشاب هشام علي، وهو  فنان يعمل علي استخدامات الصور في التصميم الجرافيكي، وسبق أن حصل علي عدد من الجوائز الدولية.


وتتصدر البوستر امرأة مثل أغلب نساء الجنوب، أي جنوب، تسير في الصحراء قاصدة أفق الأحلام والآمال وهي تحمل علي رأسها تاريخ السينما، فتلك الأشرطة وعبواتها (التي تحملها علي رأسها) لا تمثل حاضر السينما ولا مستقبلها بعد ما جعلها التطور والرقمية جزء من تاريخ السينما وتراثها. 

تكريم سوسن بدر بجائزة إيزيس خلال مهرجان أسوان لأفلام المرأة


تتكرر المرأة في ثلاثة أزمنة (فريمات) وهي تتحرك صاعدة نحو باب السماء الذي يبدو كأحد أبواب النوبة، تحيطها السحب بدلالات سحرية وخيالية.  


وبهذا التكوين وضع الفنان هشام علي مجموعة من الأفكار التي تمثل نضال امرأة تشبه الغالبية لبلوغ الأحلام، امرأة لا نرى وجهها وتمثل كل امرأة يعمل مهرجان اسوان وكل فاعليات أفلام المرأة في العالم  من اجلها، امرأة تقتحم فضاء الأصفر المميز لغالبية خارطة مصر، يعلوه بضربات قوية ألوان الجنوب صريحة جريئة معبرة، وهي أيضا ألوان الأحلام التي كانت تتألق بها الأشرطة الفيلمية من قبل، ثم زاد تألقها ووضوحها بتقنياتها الجديدة.  

يقدم المهرجان بهذا الملصق التحية لهذه السيدة التي حملت تراث مصر السينمائي، حالما بأن تكمل نضالها للمرأة والمجتمع والسينما رغم جدب الطريق ورماله الممتدة،  بينما يبشر هشام علي  ببلوغها أفق السماء المفتوحة لمن يحلم. 

ويكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة، الفنانة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد، تقديرا لمشوارهما الإبداعي الطويل ودورهما البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها علي الشاشة. 
ويعقد المهرجان  بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، وبشراكة مع سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، وبلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت، ودي جي فايبس، وبنك التعمير والإسكان، وجيمناي أفريقيا، وسمارت فيجن، وبركة ويب .

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