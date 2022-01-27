6 أسابيع لإعلان تفاصيل مسابقة تعيين 30 ألف معلم |التخصصات الأكثر عجزا

قالت الحكومة، إنه سيتم الإعلان بشكل رسمي في مؤتمر صحفي بعد 6 أسابيع، عن جميع التفاصيل المتعلقة بمسابقة تعيين 30 ألف معلم بما فيها الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتعيين، مُناشدةً المعلمين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

تحديد نسب العجز في المعلمين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم حصر نسب العجز في المعلمين في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وكذلك تحديد نسب العجز في كل مادة سواء أساسية أو أنشطة إضافية، وذلك لتيسير العمل على توزيع المعلمين بعد تعيينهم وفق ضوابط محكمة لسد العجز بشكل تدريجي، بحيث تحصل كل محافظة على عدد من المعلمين الجدد حسب العجز، مقارنة بباقي المحافظات، دون أن يتم تركيز أعداد بعينها في محافظة معينة، وترك محافظة أخرى تعاني من عجز المعلمين، وسيتاح التقدم لجميع المعلمين ممن تتوافر بهم شروط المسابقة، على أن يتم اختيار أصحاب الكفاءات ممن تتوافر لديهم الشروط والضوابط الخاصة بالمسابقة، وذلك التزاماً بمعايير النزاهة والشفافية.

من جانبه قال أشرف فضالي الخبير التربوي، إن الوزارة يجب أن تضم التخصصات الأساسية من العلوم والرياضيات واللغة العربية وغيرها؛ لأنه في السابق تم تعيين عدد كبير جدا من المدرسين بدون جدوى، ومعظم التخصصات حينها، لم تكن مطلوبة وتقع ضمن النشاط المدرسي وهو ما كبل خزينة الدولة أموالا طائلة دون الاستفادة منهم.

معايير اختيار المعلمين بالمسابقة

وأضاف فضالي في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه لا بد من اختبار المعلمين وفقا لمعايير محددة بجانب المؤهل؛ لأن المدرس مثله مثل الجندي في الجيش، هو المؤثر الأكبر على فكر الطلاب ويكون مناسب للمنظومة التعليمية الجديدة.

وتابع: يجب على وزارة التربية والتعليم أن تضع خطة واستراتيجية واضحة للتعليم في مصر لأن النظام التعليمي في مصر بدون خطة متكاملة الأطراف مما يؤثر بالسلب على النظام التعليمي وحاليا يوجد تذبذب في المناهج فالوزير في بعض الأوقات أثناء الدراسة يصدر قرارا بإلغاء بعض الأجزاء من المناهج.

وطالب فضالي، وزير التربية والتعليم بالاستعانة بالمدرسيين والخبرات المصرية في وضع الاستراتيجية التعليمية التي تهتم بالمناهج وتأهيل المعلم بما يواكب التطور العلمي مما يسهم في المعرفة لدى الطلاب.

الصفوف الابتدائية الأكثر عجزا

من جهته قال إبراهيم شاهين الخبير التربوي، إن تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات أمرا جيدا ولكن العدد غير كافي ونحتاج لزيادة لأننا نعاني من عجز بلغ 300 ألف معلم وكل عام يحال للتقاعد "المعاش" 50 ألف مدرس.

ولفت أن العجز الأكثر في المعلمين يكون بمراحل التعليم الأساسي، وأن الطلاب مع تقدم سنهم يحتاجون للمدرسين الأكثر خبرة وكفاءة من السابقين، مشددا على أن "التدريبات التي تجريها وزارة التربية والتعليم غير كافيه لتأهيل المدرسين القدامي".

وأكد: "30 ألف مدرس يجب أن يتم تدريبهم على المناهج التعليمية الحديثة ونتمنى أن ينتهي تعيينهم قبل بداية العام آلدراسي الجديد بفترة كبيرة على الاقل ٣ شهور لتدريبهم تدريبا فعليا ومهنيا".

واختتم: "نتوقع أن ينهي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الوقت أزمات التعليم في مصر".

توجيهات رئاسية بسد عجز المعلمين

وكان الرئيس السيسي، اجتمع الثلاثاء 18 يناير الجاري، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

ووجه الرئيس السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.