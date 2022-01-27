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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غضب كبير من جمهور الأهلي على تويتر بعد الهزيمة من سموحة.. شاهد

صدى البلد

سادت حالة من الغب من جمهور النادي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد  فى المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة.

 

ودشن جمهور الأهلي هاشتاج “ الأهلي ” وتصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتي: 

و حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الفوز على منافسه الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد  فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة.

 

جاء الهدف الأول عن طريق محمد عبدالعاطي بعدما تلقي تمريرة من صديق أجولا داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بباطن القدم داخل الشباك فى الدقيقة 27.

 

وسجل هدف فريق سموحة الثاني اللاعب عبدالكبير الهادي في الدقيقة 48 من عمر اللقاء بعد تمرير رائعة من وميله أوجولا وبعدها بدقيقة أحرز نفس اللاعب الهدف الثالث لفريق الساحلي.

 

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي: سموحة (7) - الإسماعيلي (6 نقاط) - المقاولون العرب (5 نقاط) - الجونة (5 نقاط) - الأهلي (3 نقاط) - البنك الأهلي (3 نقاط).

 

تشكيل الأهلي امام سموحة
حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

خط الوسط: محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

 تشكيل سموحة

حراسة المرمى : الهاني سليمان

الدفاع : خالد عبد الفتاح - رجب نبيب - أحمد رمضان بيكهام - محمد شكري

الوسط : محمود حليمو - محمد كناريا - محمد عبد العاطي

الهجوم : عبد الكبير الوادي - صديق أوجولا - إليا سيلا.

الأهلى المقاولون العرب النادي الأهلي سموحة حسين الشحات

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