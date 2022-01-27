خاص| التموين تنتج مياه معدنية من بئر ارتوازي بعمق 150 مترا.. فيديو

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إنتاج مياه معدنية من بئر ارتوازي بعمق 150 مترا من خلال شركة طنطا للزيوت والصابون والمياه بالغربية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

قال المهندس علي مندور مدير عام الجودة بقطاع المياه لدى شركة طنطا للزيوت والصابون إن شركته تمتلك بئر ارتوازي في وسط الدلتا لاستخراج المياه الطبيعية بعمق 150 مترا.

وأضاف خلال حوار مع صدى البلد أنه يتم استخراج المياه ثم وضعها في تنكات ليتم معالجتها أوليا ثم تدخل على وحدة المعالج التي تتضمن فلاتر كربونية وفلاتر رميلة وفلاتر ميكرونية.

وتابع أنه يتم مرور المياه بوحدة ال ro وال uv للتعقيم ثم وحدة الأوزون للتعليم أيضا لافتا إلى أنه يتم إنتاج المياه بجودة عالية وفقا للمواصفات القياسية المصرية لإنتاج المياه ثم تقوم وحدة التعبئة بضخ المياه في الزجاجات لتكون جاهزة للمستهلك.