آيتن عامر بإطلالة بيضاء في حفل joy awards 2022

شاركت الفنانة ايتن عامر متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من حفل توزيع جوائز joy awards بالسعودية، والذى يقام حالياً.



ظهرت ايتن عامر باطلالة محتشمة ، حيث ارتدت فستان ابيض، وباكمام طويلة على طريقة البدلة، وهو ما ابرز من انوثتها بشكل كبير، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة".



وتمكنت أغنية وبناقص للفنانة آيتن عامر من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وحققت الأغنية ما يزيد عن 2:8 مليون مشاهدة، لتحتل مركز متقدم فى القائمة التى تضم الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر.

“بناقص” لـ آيتن عامر، كلمات: تامر حسين، وألحان: وليد سعد، وتوزيع: أحمد إبراهيم، وإنتاج: لايف ستايلز ستوديوز، ومن إخراج: بتول عرفة.