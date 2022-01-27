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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أندية «الفتاة والمرأة» تنظم 3 معارض في كفر الشيخ.. صور

جانب من المعارض
جانب من المعارض

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ 3 معارض لأندية الفتاة والمرأة للإتحاد العام لمراكز شباب مصر، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالوزارة، والدكتور ماجد العزازى، رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وذلك ضمن فاعليات الدوري الرياضي للاتحاد العام لمراكز شباب مصر.
 

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قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إنه تم تنظيم معارض  للأندية الفتاة و المرأة بمراكز شباب دسوق وابشان وفوة، والتي تقدم  نموذجاً للأعمال الفنية و المشغولات اليدوية من الاكسسوارات وتصميم الحلى والتطريز، الكروشية وغيرها من المعروضات التي صممت بأيدي عضوات أندية الفتاة و المرأة بمراكز الشباب الذى يقدم ورش العمل التدريبية لهن على أيدى مدربين متخصصين.
 

وأضاف محروس، يقام الدوري  بمشاركة الفرق الرياضية ومعارض أندية الفتاة لمراكز الشباب الممثلين لإدارات الشباب الفرعية وبداية تحكيم معارض منتجات نادي الفتاة والمرأة كانت من مركز شباب دسوق اليوم، وذلك بإشراف تنفيذى صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي، حسيب مدير إدارة المشروعات، منسق الدورى عبد الفتاح الوكيل، محكم المعارض غادة راشد منسق أندية الفتاة و المرأة  و تقرير إسراء عاشور مسئول نادى الفتاة بمركز شباب دسوق.
 

يذكر أنه يستمر تقييم معارض اندية الفتاة بمراكز شباب"ابشان، فوه"غدا الجمعة وبعد غد،وسيتم إقامة حفل الختام يوم  الاثنين الموافق 31 يناير بمركز شباب كفر الشيخ في الحادية عشرة صباحا.

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