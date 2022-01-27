بـ23 مليار يورو..تحالف عالمي بين نيسان ورينو ومتسوبيشي لتطوير إنتاج السيارات الكهربائية..صور

أكد تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي استثمار نحو 23 مليار يورو (19 مليار جنيه إسترليني) في المحركات الكهربائية على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث يسعى التحالف إلى تعزيز الشراكة بين العلامات التجارية الثلاث.

تحالف عالمي بين نيسان ورينو ومتسوبيشي لتطوير انتاج السيارات الكهربائية بقيمة 23 مليار يورو

يتم إنفاق الأموال على توسيع المنصات الكهربائية المشتركة المتاحة للعلامات التجارية داخل التحالف من أربعة إلى خمسة بعد تقديم منصة كهربائية صغيرة جديدة للاستخدام في عام 2024 للموديلات الأوروبية مثل رينو R5 القادمة والاستبدال المعلن عنه حديثًا لنيسان ميكرا، وسيتم تصميم كلتا السيارتين بواسطة شركة رينو وسيتم بناؤها في شبكة مصانع ElectriCity في شمال فرنسا.

تم وصف منصة CMF-BEV الجديدة بأنها "تغير قواعد اللعبة" من قبل الرئيس التنفيذي لشركة رينو الذي قال إنها تخفض التكاليف بنسبة 33٪ مقارنة بالمنصة المستخدمة حاليًا.

وأضاف: "سيكون المفتاح لإضفاء الطابع الديمقراطي على السيارات الكهربائية" للمرة الأولى وستكون المركبات الكهربائية قادرة على منافسة محركات الاحتراق الداخلي في هذا القطاع ".

تحالف عالمي بين نيسان ورينو ومتسوبيشي لتطوير انتاج السيارات الكهربائية بقيمة 23 مليار يورو

أشارت رينو الى أن أكثر من 60٪ من المكونات سيتم نقلها من منصة CMF-B التي تدعم سيارات مثل رينو كليو ونيسان جوك، وستدعم خمس سيارات من نيسان ورينو وألبين وداسيا، وسيصل عدد السيارات المنتجة إلى 250 ألف سيارة سنوياً، وتشير أحجام التداول المنخفضة نسبياً إلى أنها ستكون منصة أوروبية فقط.

وستكون منصة CMF-EV التي تدعم نيسان أريا SUV ورينو ميجان E-Tech Electric الجديدة عالمية وستشمل في النهاية 15 طرازًا لخمس علامات تجارية، بما في ذلك نيسان ورينو وميتسوبيشي وإنفينيتي وألبين، بإجمالي 1.5 مليون مبيعات بحلول 2030.

وتستخدم المنصة نحو نصف طرازات المركبات الكهربائية الخالصة البالغ عددها 35 نموذجاً والتي يعتزم التحالف بيعها عالمياً بحلول عام 2030.

وصرح التحالف سابقًا بأن المنصة يمكن أن تستوعب السيارات من 4.0 متر إلى 4.7 متر في الطول ويمكن أن تستوعب بطاريات 40 كيلو واط في الساعة و 60 كيلو واط في الساعة و 87 كيلو واط في الساعة.

تشارك العلامات التجارية الثلاث التابعة للتحالف أيضًا منصات البرامج، حيث ستطرح نظام Google الخاص بالسيارات في سياراتها، بدءاً من سيارة رينو ميجان E-Tech Electric وانتهاءً بشركة نيسان وغيرها من العلامات التجارية.

وقالت الشركة في بيان: "سيكون التحالف أيضًا أول مُصنِّع المعدات الأصلية في السوق العالمي يقدم نظام Google البيئي في سيارته".

تحالف عالمي بين نيسان ورينو ومتسوبيشي لتطوير انتاج السيارات الكهربائية بقيمة 23 مليار يورو

كما أوضحت الشركات الثلاث إستراتيجيتها المشتركة للبطاريات ووعدت بقدرة إنتاجية تبلغ 220 جيجاوات في الساعة في المستقبل، وقعت نيسان ورينو اتفاقيات مع الشركة الصينية Envision للشراكة في مصانع جديدة في سندرلاند وفرنسا لتوريد البطاريات.

ووعد التحالف بتخفيض تكاليف البطاريات بنسبة 50٪ في عام 2026 و 65٪ بحلول عام 2028 عن المستويات الحالية كما قدمت مزيدًا من التفاصيل حول طرحها في الحالة الصلبة المخطط له اعتبارًا من عام 2028 ، بقيادة نيسان في إطار استراتيجية التحالف.