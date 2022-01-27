أستاذ مناخ: موجة الصقيع الحالية هي الأقوى..ومن الوارد غرق بعض المناطق بالدلتا..فيديو

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إن موجة الصقيع الحالية هي الأقوى على الإطلاق ، مؤكدا أن ما شاهدناه بطقس أمس الأربعاء كان الأقوى، نظرا للانخفاض الكبير بدرجات الحرارة التي وصلت للصقيع، ولم تحدث على مدار 10 سنوات.

وأضاف قطب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه من الوارد غرق بعض المناطق في الدلتا أو الإسكندرية نتيجة التغيرات المناخية.

وتابع، أن الظواهر الجوية تشهد حالة من التطرف وهناك تغير في المناخ بسبب زيادة النشاط البشري الإنساني وتلويث البيئة.

وأشار أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق إلى أن العوامل المتعلقة بالإنسان تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري.