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استشاري طب نفسي: المثلية الجنسية تزيد في الأماكن المنغلقة اجتماعيا وتعاني من الكبت

صدى البلد

 

أكد الدكتور محمد محمود حمودة، استشارى ومدرس طب نفسي للأطفال والمراهقين بطب الازهر، أن المثلية الجنسية تزيد فى الأماكن المنغلقة اجتماعيا المحرم فيها الكلام عن الجنس وتعاني من الكبت، مضيفا: "المثلية الجنسية تنتشر فى الغرب والشرق والفرق هما بيتكلموا في الجنس ولكن احنا لا نتحدث عن المثلية".

وأضاف الدكتور محمد محمود حمودة، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أنه يواجه الكثير من الحالات التي تعاني من المثلية الجنسية في سن مبكرة، مشددا على اهمية التوعية عن الجنس والمثلية الجنسية والتوعية لابد أن تكون في سن مبكرة وتكون بشكل علمي.

وأشار الدكتور محمد محمود حمودة، إلى أن أغلب المنصات العالمية التي يشاهدها المراهقين فيها حوارات عن المثلية الجنسية، قائلا: "بدأنا نتكلم عن الثقافة الجنسية ومواجهة التحرش فى المدارس ولكن جانب من أولادنا بقى عندهم ميول جنسية منحرفة بسبب ما يقدم لهم بأن المثلية شيء عادي وترويج مستمر للفكرة".

استشاري طب نفسي القاهرة والناس الفيديو كونفرانس إبراهيم عيسى حديث القاهرة

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