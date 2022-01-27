بينهم مصريون.. وفاة 6 مهاجرين وفقدان 30 آخرين في هجرة غير شرعية بتونس

غرق ستة مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني، اليوم الخميس، وفقد ثلاثون آخرون بعد غرق قاربهم المتهالك قبالة تونس، بحسب السلطات وجمعية الهلال الأحمر.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، إن وحدات البحرية وخفر السواحل أنقذت 34 مهاجرا آخرين بعد غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة سواحلها.

وأوضح الجيش التونسي أن فرق مشتركة من جيش البحر والحرس البحري، وردت إليها استغاثة من مركب هجرة غير شرعية بالقرب من سواحل جرجيس، وبالتوجه إليه تبين أن المركب كان على متنه 36 مهاجرًا من أصول مصرية وكاميرونية، وأن 6 منهم لقوا مصرعهم غرقًا.

وما زالت عمليات البحث جارية للعثور على 30 مفقودا آخرين، بحسب المصدر نفسه.

وقال منجي سليم رئيس الهلال الأحمر في منطقة مدنين في الجنوب لوكالة فرانس برس إن الناجين سينقلون إلى ميناء القطيف في منطقة بن قردان.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الداخلية التونسية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الحرس الوطني أحبطت عمليتي عبور للحدود البحرية بطريقة غير شرعية وإنقاذ 56 مهاجرا، مبينةً أنها ألقت القبض على 12 شخصا آخرين كانوا يعتزمون عبور الحدود البحريّة بطريقة غير شرعية، وحجزت مراكب بحريّة، وضبطت مبلغا ماليّا من العملة التّونسيّة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم إلى النيابة العامة.