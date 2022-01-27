أحمد ناجي: محمد أبو جبل في حتة تانية

أعرب الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس المرمي السابق، عن سعادته بفوز مصر أمام منتخب كوت ديفوار، قائلا:"لاعبي المنتخب أعطونا أمل بأننا على الطريق الصحيح".

وأوضح ناجي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:""كان لازم عصام الحضري يروح لمحمد الشناوي لأنه عامل أكتر من 75 دقيقة رائعة"، لافتا إلي أن هذا يحسب للحضري، وأن الحضري سيكون من أحسن مدربين حراس المرمى.

وأضاف:" "عملت مظاهرة علشان أبوجبل يرجع"، مشيرا أنه اتصل بحراس المرمى، وعندما قال له "انت في حتة تانية يا أبوجبل"، رد: "يا كابتن منتخب مصر كله في حتة تانية".