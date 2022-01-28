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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور تاريخية.. هاني شاكر يتألق رفقة كاظم الساهر ومحمد عبده

صدى البلد

شارك الفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي صورا جديدة من حفل توزيع جوائز joy awards بالسعودية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألأق على المسرح رفقة القيصر كاظم الساهر وفنان العرب محمد عبده، وعلق: “صورة تاريخية مع فنان العرب #محمد_عبده و القيصر #كاظم_الساهر”.
 

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أقيم اليوم  حفل توزيع جوائز joy awards بالسعودية اليوم، ويشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج على رأسهم “المطرب ماجد المهندس ، ملحم زين، عايض يوسف ، عبد المجيد الرهيدى ،عبدالله السبع ، عامر الحمود ، بشير غنيم، بدر الشعيبى ، سامى الجابر ،حسن عسيرى، ابراهيم البكرى ، محمد سعد”.

فاز الممثل يعقوب الفرحان بجائزة أفضل ممثل، كما حصلت الفنانة إلهام علي أفضل ممثلة في فئة المسلسلات بحفل جوي أووردز.

وأحيا كاظم الساهر حفل ‏JOY AWARDS، حيث قدم خلال الحفل أغنية "أحبينى" واستقبله الجمهور بحفاوة شديدة، فيما قدم هاني شاكر أغنية "علي الضحكاية، وقدم محمد عبده اغنية  "إبعاد" والتي لاقت ترحيب وإعجاب الجمهور، وطلب من هاني شاكر وكاظم الساهر التقاط صورة تذكارية معهما

يُبث الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءً من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءً وحتى الختام.

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.

ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.

هاني شاكر ماجد المهندس المملكة العربية السعودية نيللي كريم السعودية نجوم الفن

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