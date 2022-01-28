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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكرم حسني: بيومي فؤاد مبيقولش إفيه وحش.. فيديو

أكرم حسني
أكرم حسني

حل الفنان أكرم حسني ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

 

وقال "حسني"،: "الفنان بيومي فؤاد لا يقول إفيه وحش"، موضحا: "ممكن يكون الإفية على الورق وحش لكن أما بيقوله بيضحك".


وأشار: "الفنان بيومي فؤاد عنده طريقة مختلفة تضحك لوحدها"، مضيفا: "الفنان بيومي فؤاد عنده كاريزما وحضور بتاع ربنا".

ويكشف حسني خلال الحلقة حقيقة ما تردد حول خلافه مع العاملين في ورشة كتابة برنامج "أبو حفيظة" بسبب إصراره على آرائه وعدم إتاحة مساحة لهم.

 

كما يتحدث حسني عن الكثير من كواليس حياته الشخصية، وعلاقته بأبنائه وأسلوب معاملته لهم، كما يتناول علاقته بالفنان أحمد فهمي بعد الثنائية الناجحة التي حققها معا في عدة أعمال كوميدية.
 

الفنان بيومي فؤاد اكرم حسني الفنان اكرم حسني الفنان احمد فهمى احمد فهمي القاهرة والناس أسما إبراهيم الإعلامية أسما ابراهيم برنامج حبر سري بيومي فؤاد

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