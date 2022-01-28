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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سقوط وفاء الكيلاني بسبب الفستان قبل لحظات من حفل Joy awards.. فيديو

وفاء الكيلاني وياسر
وفاء الكيلاني وياسر القحطاني

علق عدد كبير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي على مشاركة الإعلامية وفاء الكيلاني في تقديم حفل توزيع جوائز Joy awards بالمشاركة مع ياسر القحطاني مساء الخميس في المملكة العربية السعودية. 

تعثرت وفاء الكيلاني على الهواء مباشرة أكثر من مرة، وظهر ارتباكها في عدد من المواقف وتساءل الجمهور عن سبب هذه المشكلات التقنية التي تعرضت لها فيما لم يعلم الكثيرين ما لاقته قبل الحفل مباشرة. 

سقطت وفاء الكيلاني على إحدى السلالم أثناء التقاط جلسة تصوير خاصة بها قبل بدء حفل Joy awards، ما تسبب في معاناتها بسبب الحذاء الذي ترتديه والفستان الطويل كما عبرت بنفسها مازحة على المسرح. 

حفل توزيع جوائز joy awards

أقيم مساء الخميس، حفل توزيع جوائز joy awards بالرياض، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الخليج والوطن العربي، منهم المطرب ماجد المهندس ، ملحم زين، عايض يوسف ، عبد المجيد الرهيدى ،عبدالله السبع ، عامر الحمود ، بشير غنيم، بدر الشعيبى ، سامى الجابر ،حسن عسيرى، ابراهيم البكرى ، محمد سعد”.

وأحيا فقرات الحفل الغنائية عدد كبير من نجوم الوطن العربي على رأسهم كاظم الساهر وهاني شاكر ومحمد عبده وأحلام وأصالة ونانسي عجرم. 

أذيع الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءً من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءً وحتى الختام.

لحظة سقوط وفاء الكيلاني

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.

وحرص عدد من النجوم على إلتقاط صور مع الجمهور السعودي منهم الفنان محمد سعد. وقام المستشار ترك آل الشيخ بتكريم والد الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم خلال الحفل.

وفاء الكيلانى joy awards حفل توزيع جوائز joy awards حسن الرداد موسم الرياض

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