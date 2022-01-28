جورجينا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مبهرة من دبي.. صور

شاركت عارضة الأزياء جورجينا حبيبة كريستيانو رونالدو نجم مانشيستر يونايتد، صورا من احتفالها بعيد ميلادها من دبي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعبرت عن حبها وامتنانها برسالة، وكتبت: “هكذا ينتهي هذا اليوم المثير ❤️ لا يمكنني العثور على الكلمات 😭 شكرًا لك ، شكرًا لك وشكرًا كريستيانو ، لا يمكنك أن تجعلني أسعد كل يوم 💖🌟 شكرًا لدبي على معاملتنا دائمًا بشكل جيد وجعلنا أشعر وكأنك في المنزل 🙏 شكرًا لكم جميعًا الذين عملوا لجعل هذا اليوم مميزًا جدًا 🌟 وشكراً لكم جميعًا الموجودين دائمًا هناك ونفرح بسعادتي وسعادة عائلتي 💐❤️ أنت محبوب من كل قلبي ❤️ 🙏”.

أثارت عارضة أزياء تونسية شهيرة ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مزاعم قوية عن علاقة عاطفية تجمع بينها وبين لاعب كرة القدم الشهير البرتغالي «كريستيانو رونالدو».

واجهت «حنان العش» موجة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها بأن اللاعب البرتغالي الشهير «كريستيانو رونالدو» أراد إقامة علاقة عاطفية معها لكنها رفضت.

والأغرب إدعائها أن رونالدو أرسل لها عدة رسائل نصية عبر تطبيق واتساب لكنها رفضت الرد عليه، وعندما رفضته أرسل لها رسائل عبر إنستجرام بسبب إعجابه به بعد رؤية صورها.