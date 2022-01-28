عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جورجينا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مبهرة من دبي.. صور

صدى البلد

شاركت عارضة الأزياء جورجينا حبيبة كريستيانو رونالدو نجم مانشيستر يونايتد، صورا من احتفالها بعيد ميلادها من دبي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعبرت عن حبها وامتنانها برسالة، وكتبت: “هكذا ينتهي هذا اليوم المثير ❤️ لا يمكنني العثور على الكلمات 😭 شكرًا لك ، شكرًا لك وشكرًا كريستيانو ، لا يمكنك أن تجعلني أسعد كل يوم 💖🌟 شكرًا لدبي على معاملتنا دائمًا بشكل جيد وجعلنا أشعر وكأنك في المنزل 🙏 شكرًا لكم جميعًا الذين عملوا لجعل هذا اليوم مميزًا جدًا 🌟 وشكراً لكم جميعًا الموجودين دائمًا هناك ونفرح بسعادتي وسعادة عائلتي 💐❤️ أنت محبوب من كل قلبي ❤️ 🙏”.

txt

بعرض صورها على برج الخليفة.. كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاد صديقته جورجينا

txt

كريستيانو رونالدو يستعيد ذكرياته مع البحر والشمس

أثارت عارضة أزياء تونسية شهيرة ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مزاعم قوية عن علاقة عاطفية تجمع بينها وبين لاعب كرة القدم الشهير البرتغالي «كريستيانو رونالدو».

 

واجهت «حنان العش» موجة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها بأن اللاعب البرتغالي الشهير «كريستيانو رونالدو» أراد إقامة علاقة عاطفية معها لكنها رفضت.

 

والأغرب إدعائها أن رونالدو أرسل لها عدة رسائل نصية عبر تطبيق واتساب لكنها رفضت الرد عليه، وعندما رفضته أرسل لها رسائل عبر إنستجرام بسبب إعجابه به بعد رؤية صورها.

كريستيانو عارضة الأزياء جورجينا كريستيانو رونالدو عيد ميلاد دبي

ترشيحاتنا

زار حديقة بأوغندا.. أفيال تهاجم سائحا عربيا وتتسبب في وفاته

لامبورجيني كونتاش تخطف الأنظار من جديد .. فيديو

صيغة للصلاة على النبي فيها الشفاء والعطاء..احفظها ورددها كل يوم

تركي آل الشيخ لـ رامز جلال قبل تكريمه بالسعودية: "لابسلي ترتر"

السعودية.. بيان للتحالف حول ادعاءات ميليشيات الحوثي استهداف سجن بصعدة

وزيرة الهجرة: المرأه المصرية تشهد العصر الذهبي لها تحت قيادة الرئيس..وأنا ست بيت برة الوزارة..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شاب بعد دقائق من ظهوره في بث مباشر على الفيس بوك

هبة وحمادة.. أغرب عواصف وأعاصير ضربت مصر وهذا موعد انتهاء موجة البرد

بيان عاجل من الصحة العالمية حول اكتشاف فيروس NeoCoV الجديد

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

طه إسماعيل يفتح النار على موسيماني بعد هزيمة الأهلي

طقس الـ 72 ساعة القادمة.. استمرار الصقيع والأجواء شديدة البرودة

حادث مروع بـ الدائري الأوسطي ومصرع 3 أشخاص وإصابة 7

الصحة: 37 مليونا و122 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

فيديو

عايزة حقي .. قصة تعرض الفنانة كارولين عزمي للتحرش والشتائم بألفاظ خارجة  "فيديو"

بسبب زواج الأقارب .. ما قصة الأطفال الشمعيين بمحافظة البحر الأحمر

آسف يا نني .. خالد الغندور يعتذر لنجم منتخب مصر على الهواء "فيديو"

تفاصيل ألبومه الجديد.. كاظم الساهر يكشف عن أسباب الفرحة في حياته |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ