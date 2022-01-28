عمر كمال يشارك بروفات حفلته بالرياض.. فيديو

شارك مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال فيديو من تحضيرات حفلته مساء الجمعة بالرياض، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وروج عمر كمال للحفل، وكتب: “بروڤات حفلة بكرة أن شاء الله 🇸🇦❤️” وعبر له الجمهور عن بالغ سعادتهم بنجاحه وتمنوا له مزيد من التألق التميز.



ونشر عمر كمال، صورة له وعلق قائلا : أكبر حفلات السعودية - الرياض يوم الجمعة إن شاء الله.

وكان قد شنّ مؤدي المهرجانات حمو بيكا هجوما لاذعا على صديقه المطرب عمر كمال بعد طرح أغنيتهما الأخيرة التي حملت اسم مستفزة .

وقال حمو بيكا، في فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :" من شهر عمر كمال جابلي شاعر وقالي عاوزين نعمل أغنية جديدة؛ وبالفعل وافقت وخلصنا الأغنية بعدها ؛ وهي جاهزة من شهرين او ثلاثة علي حد قوله ".

وأضاف: "قولتله هننزل الاغنية امتي ؛ قالي انا عندي أغنية مع شيماء المغربي هنزلها وبعدين هننزل باغنيتنا دي وبالفعل اول لما نزل الأغنية باركتله وشيرتها عندي ".