شاهد.. أحدث ظهور لـ عمر كمال مع نجوم الفن

شاهد..أحدث ظهور ل عمر كمال مع نجوم الفن

شارك الفنان عمر كمال، جمهوره بمجموعة صور جديدة، نشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر عمر كمال مع نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم وزوجها والفنان عمرو يوسف،وكتب معلقا من خلال الصور "توكلت على الله إلى الرياض".



وحققت أغنية “بحبك” لـ عمر كمال، نجاح كبير حيث احتلت التريند رقم 1 بعد طرحها على موقع “يوتيوب”، كما اقتربت من كسر حاجز الـ 5 مليون مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية: “بحبك أيه.. بحبك كلمة توصف إيه .. في احساسي .. يا أغلى الناس . يا ست الكل . تاج رأسي .. ده أنا لو عنك اتكلم .. سنين وسنين .. يعدي العمر وأنا بوصف في إحساسي، وأنا لو عليا .. ل أجيب لك من القمر حتة .. وأجيب لك من النجوم ستة .. وفوقهم روحي وعنيا. .. وأنا لو عليا ل أخد من عمري وأديلك .. ومليون غنوه .. أغنيلك .. وأجيبلك قلبي ده هدية".