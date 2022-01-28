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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات: سوريا تشهد الآن أزمات إنسانية غير مسبوقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذرت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء أمس الخميس، من أن سوريا تشهد الآن أزمات إنسانية غير مسبوقة.

وقال السفير محمد بوشهاب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوري يكمن في تحقيق تقدم في العملية السياسية.

وأوضح نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة خلال إحاطة في مجلس الأمن، أن بلاده "تدعم تطوير وتنفيذ الخطة الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا".

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وقال بوشهاب: " أكملنا برنامج لتطعيم حوالي 12 ألف لاجئ سوري في المخيم الإماراتي الأردني بمنطقة مراجيب الفهود وعدة مخيمات أخرى".

وتابع أن الإمارات أرسلت أكثر من 97 طنًا من المساعدات الطبية وأكثر من 200 ألف جرعة لقاحات ضد فيروس كورونا إلى سوريا.

وعقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة خاصة بسوريا، بطلب من روسيا، لنقشا الهجمات التي شنها تنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرق البلاد.

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