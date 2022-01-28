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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جوردان موراي T33.. سيارة خارقة بتصميم فاخر وقوة 607 حصان | صور

جوردان موراي T33..
جوردان موراي T33.. سيارة خارقة بتصميم فاخر وقوة 607 حصاناً

كشفت شركة جوردان موراي للسيارات (GMA) النقاب عن سيارتها الخارقة الثانية والأقوى على الإطلاق بسعر 1.4 مليون جنيه إسترليني لطراز T50 الموجهه للجمهور والمكون من ثلاث مقاعد وتعتمد على محرك V12 التي كشفت عنها في أغسطس 2020.

جوردان موراي T33.. سيارة خارقة بتصميم فاخر وقوة 607 حصاناً 

بنيت سيارة جوردان موراي T33 على هيكل أحادي جديد بالكامل من الكربون والألمنيوم، أطول قليلاً من T50وصُممت مقصورتها لراكبين فقط وتستخدم السيارة نسخة معدلة بشكل خاص من محرك V12 بسعة 3.9 لتر، مع عزم دوران منخفض السرعة ولكن أقل قليلاً يبلغ 11100 دورة في الدقيقة، مقارنة بـ 12000 دورة في الدقيقة في T50.

جوردان موراي T33.. سيارة خارقة بتصميم فاخر وقوة 607 حصاناً 

للحفاظ على مكانة T50 كرائد في GMA، يستخدم T33مبادئ الديناميكية الهوائية السلبية المطورة حديثًا لتوفير القوة الهوائية السفلية مع زيادة السرعة، بدلاً من نظام المروحة المبتكر في T50، والذي يعمل بأي سرعة.

يبلغ وزن سيارة T33حوالي 100 كيلوجرام أكثر من T50، وسعرها يتناقص بمقدار مليون جنيه إسترليني عن شقيقها الأكبر.

قال مؤسس GMAورئيسها جوردون موراي: "إذا كان بإمكانك امتلاك سيارة خارقة واحدة فقط، فقد تم تصميم T33لتكون السيارة التي يجب أن تمتلكها".

جوردان موراي T33.. سيارة خارقة بتصميم فاخر وقوة 607 حصاناً 

يرتبط نموذجي جوردان موراي ارتباطًا وثيقًا حيث يأتيان بنفس طول بورشه 718 بوكستر ولكن أخف وزناً بأكثر من 200 كيلوجرام، وتختلف أبعاد جسمهم اختلافًا كبيرًا (شاشة T50هي حوالي 10 بوصات إلى الأمام لاستيعاب سائقها الذي يجلس مركزيًا)، لكنهم يشاركون مظهر العائلة الذي تم إنشاؤه بعناية، ويعتبر موراي ومساعده في التصميم كيفن ريتشاردز مسؤولان عن تصميم كليهما، اللذين تم إنشاؤهما داخليًا مع فريق صغير من مصممي السيارات.

جوردان موراي T33.. سيارة خارقة بتصميم فاخر وقوة 607 حصاناً 

استخدم موراي T33ليعكس حبه للأشكال الغريبة في الستينيات لا سيما سيارات Alfa Romeo 33 Stradale و Ferrari Dino 206 SP و Lamborghini Miura ولخلق مفهوم شكل أكثر رشاقة وأقل تشوشًا من السيارات الخارقة المعاصرة.

وفقًا لمبدأ "لا يزيد عن مئة" الذي تم الإعلان عنه سابقًا ، فإن جوردان موراي ستصنع 100 نموذج فقط من T33كوبيه، وستقوم بتشغيل واختبار نماذج أولية هذا الصيف وتقديم سيارات اعتباراً من عام 2024.

 

جوردان موراي T33.. سيارة خارقة بتصميم فاخر وقوة 607 حصاناً 
جوردان موراي T50 V12 لوس أنجلوس GMA Lamborghini Miura Lamborghini Ferrari Alfa Romeo

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