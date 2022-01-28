الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل اتصال بلينكن وسامح شكري

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بيانًا كشفت فيه تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري، أمس الخميس.

وقال البيان إن "بلينكن بحث مع شكري ملفات أوكرانيا وليبيا والتطورات الإقليمية، وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بتدعيم الشراكة مع مصر لتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وأصدرت الخارجية المصرية، أمس بيانًا قالت فيه إن وزير الخارجية سامح شكري تلقى تصالاً هاتفياً من نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا الجوانب المتعدّدة للعلاقات الثنائية بين البلديّن وسُبل دفع عدد من ملفات التعاون على ضوء عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن؛ وذلك بغية تحقيق ما يتطلع إليه الجانبان من تعزيز تلك العلاقات وتدعيمها والدفع بها نحو آفاق أرحب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الإتصال تناول أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية بهدف تبادُل الرؤى والتنسيق بما يضمن حلحلة الأزمات المتعددة وتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة.

