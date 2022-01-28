الزراعة: المساحة المنزرعة من القمح العام الحالي لم تتراجع بل زادت

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٧٥، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ٢١ إلى ٢٧ يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وألقى الانفوجراف الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية.

كما أشار الانفوجراف الى الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة الأسمدة الآزوتية، وتوافرها للمزارعين، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، فضلا عن اجتماعه لمتابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة، في إطار محدود على مساحة 500 فدان بشرق العوينات، بحضور وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، ومسئولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

كما عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اجتماعا بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال هذا الأسبوع، لاستعراض المستجدات الخاصة مشروع تطوير المجازر بمحافظات الجمهورية، وذلك بديوان وزارة التنمية المحلية، كما عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها رقم (٣٠) برئاسة كلاً من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وعقد وزير الزراعة، اجتماعا لنشر السلالات المحسنة من العجلات العشار على صغار المربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وممثلين عن جهاز الخدمة الوطنية والقطاع الخاص وعن البنك الأهلي والبنك الزراعي، حيث يستهدف المشروع صغار المربيين لعدد قليل من الرؤوس حتى 15 رأس من العجلات العشار، كما عقد أيضا اجتماعا لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن النهوض بمحصول قصب السكر، بحضور اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية واللواء عمرو عبدالله رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، واجتماعا مع مديري مديريات الإصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي؛ لبحث سبل رفع كفاءة الأصول، ومشروعات تحديث الري.

كما نفت الوزارة، ما تم تداوله حول تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي، لافتة الى ان المساحة زادت إلى 3.5 مليون فدان، وأن هذه المساحة قابلة للزيادة لأن هناك بعض المناطق يتم زراعة القمح فيها متأخراً، وذلك خلال الموسم الحالي، مقارنة بـ3.418 مليون فدان خلال الموسم الماضي، كما نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، انفوجراف وفيديو، حول المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل، وجهود الوزارة للتوسع فيه، فضلا عن الفوائد والمزايا التي تعود على المزارعين نتيجة زراعة القصب بنظام الشتلات، ونشر أيضا إنفوجرافا وفيديو اخر بعنوان: صحراء مصر الشرقية.. على خطى التنمية الزراعية الشاملة، وذلك بمناسبة احتفال محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي رقم 52.

كما واصل وفد وزارة الزراعة جولته في محافظات الصعيد لمتابعة أداء المحطات البحثية بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كذلك واصلت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، حملاتها بهدف رصد ومكافحة الآفات بالمحاصيل الشتوية وخاصة دودة الحشد الخريفية، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وزار الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة مدى توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية وصرفها للمزارعين.

وخلال هذا الأسبوع نفذ مركز البحوث الزراعية 37 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني بمشاركة 130 خبير ومتخصص، كما نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي خلال شهر يناير، عددا من ورش العمل، حول الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، كما حصلت الدكتورة مروة عبد الكريم الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، على جائزة أفضل بحث تطبيقي بالمهرجان الدولي الخامس للتمور المنعقد بمدينة سيوة التابعة لمحافظة مطروح.

كما نفذ معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا بعنوان “مهارات العرض والتقديم والإلقاء المتميز”، بمحطتي بحوث سرس الليان والقناطر الخيرية، كذلك

اختتم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات المؤتمر الثالث للإدارة الحديثة للتناسليات فى الأبقار والجاموس، بالتعاون مع جامعة سيفا للتناسليات.

كما كثفت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية حملات المرور الميداني على عموم مديريات الزراعة بالجمهورية، حيث زارت لجنة من الإدارة مكتب زراعة الصالحية الجديدة، لمعاينة صوب إنتاج فطر عيش الغراب، والمرور علي زراعات الخضر لمحصول البسلة و الباذنجان والطماطم ومحصول الموالح والمانجو، للتعرف علي اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه المزارعين للوقوف علي حلها أولا بأول، وتوعية المزارعين بالتحول لنظم الري الحديث.

ونظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، تدريب لشباب الباحثين والمحللين بقسم متبقيات المبيدات لرفع كفاءتهم وزيادة خبراتهم مما يعود يؤدي إلى خروج نتائج فحص العينات بجودة عالية، كما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع 6500 شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.

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