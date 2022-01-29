كادر مالي خاص.. تحرك برلماني لتشكيل لجنة اختيار المعلمين قبل التعيين

يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن "تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية وإنشاء كادر مالي ووظيفي خاص للمعلمين".

وفيما يلي نستعرض معلومات عن هذا المقترح، قبل مناقشته بمجلس الشيوخ:

لجنة اختيار المعلمين

وفقا لمقترح النائب المطروح أمام مجلس الشيوخ، تختص اللجنة بما يلي:

1. وضع شروط ومعايير محددة ودقيقة لاختبار واختيار المعلمين.

2. تشكيل لجنة علمية وفنية متخصصة تضم خبراء في المجالات التربوية والسلوكية والنفسية.

3. اختبار المتقدمين من المعلمين تحريرياً وشفويا في كافة النواحي والمهارات والسلوكيات.

4. الاستعانة بأساتذة متخصصين من كليات التربية والآداب والعلوم والهيئات والمؤسسات التعليمية والتربوية المتخصصة ومراكز البحوث وغير ذلك من الكيانات المتخصصة.

5. إنشاء وتقرير كادر مالي خاص بالمعلمين يعكس أهمية ودور المعلم في المجتمع.

وذكرت فلسفة وأهداف الاقتراح برغبة، أن نجاح أي منظومة تعليمية يرتبط بالكثير من العوامل وأساس هذه العوامل هو "المعلم"، حيث يحمل المعلم على عاتقه مسئولية إعداد أجيال سوية نفسياً وسلوكياً وأخلاقياً وعلمياً وهو من ينقل ويرسخ في نفوس الطلاب حب العلم والمعرفة، فلا علم بدون معلم ومن هنا تأتي أهمية وخطورة عملية اختيار المعلم.