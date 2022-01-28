عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"سمات الحلال والحرام".. بقلم جاد الحق في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

جناح الأزهر
جناح الأزهر

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره كتاب "سمات الحلال والحرام"، بقلم شيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، من إصدارات مكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر الشريف.

تناول الشيخ جاد الحق في رسالته ٧ مبادئ من المبادئ التي بنَى عليها الفقهاء أحكامَهم الفقهيَّة، مدللًا على كل مبدأ منها بأدلَّة من الكتاب والسُّنة، مع توضيحٍ لكلِّ مبدأ بعبارة سهلة موجزة، فيذكر الإمام الأكبر أن الإسلام حدد أمر الحلال والحرام وأقامة على المبادئ التالية:

١- إن الأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع هو الحل والإباحة، وأن الحرام لا يكون إلا بنص صحيح وصريح.
٢- أن التحليل والتحريم مختص بالله وحده.
٣- تحريم الحلال وتحليل الحرام كالشرك بالله تعالى.
٤- التحريم أساسه الخبث والضرر في كل ما حرّم من شيء أو عين أو قول أو فعل أو عادة أو معاملة.
٥- في الحلال ما يُغني عن الحرام.
٦- ما أدى إلى الحرام كان حرامًا.
٧- التحايل على الحرام حرام.

وقد ذكَر رحمه الله تطبيقًا لهذه المبادئ مسألةً عصريَّةً مهمَّةً وهي مسألة التَّمثيل والسِّينما والمسرح، فتناول رحمه الله ضَوابط الحُكم على هذه الدُّور وما يُعرَض فيها برُؤيَةٍ فقهيِّةٍ وسطيِّةٍ مُنضبطةٍ وَفق الثَّوابت الشَّرعيِّة والمبادئ التي ذكَرها.

وقد دعا رحمه الله- في آخر رسالته- المفتين إلى التَّثبُّت في فتاويهم؛ حتَّى لا يُوقِعوا النَّاسَ في خطأ في الدِّين؛ فتصدَّى بذلك كلِّه للمُغالين والمتساهلين في إفتاء الناس على غير علمٍ وقلَّة فَهم للنُّصوص الشَّرعيَّة وأقوال الأئمة الفقهاء المُعتبَرين في التَّشريع الإسلامي.

 شيخ الأزهر الراحل جاد الحق علي جاد الحق، تولى مشيخة الأزهر عام ١٩٨٢م، ومكث بها ١٤ عامًا حتى وفاته عام ١٩٩٦م، وله العديد من المؤلفات التى أثرى بها المكتبة العربية والإسلامية، منها: مع القرآن الكريم، الفقه الإسلامي مرونته وتطوره، "أدع إلى سبيل ربك"، بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة، الطفولة في ظل الشريعة الإسلامية، وغيرها من المؤلفات.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السادس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

IMG-20220128-WA0093
IMG-20220128-WA0093
الأزهر الإمام الاكبر مشيخة الأزهر معرض الكتاب إحياء التراث قضايا معاصرة التراث الإسلامي جناح الأزهر القاهرة الدولى للكتاب معر ض القاهرة الدولي للكتاب

ترشيحاتنا

نموذج لنساء مصر العظيمات .. القومي للمرأة ينعى الحاجة فهيمة أكبر معمرة

حبس وغرامة.. عقوبات مشددة في انتظار المتحرش بالفنانة كارولين عزمي

تبرعت بـ تحويشة العمر .. صندوق "تحيا مصر" ينعى الحاجة فهيمة |فيديو

فوائد التحصين بسورة الكهف .. أسرار لا تعرفها عن العاصمة من الدجال

الرئيس السيسي هو الخير .. سعادة تغمر مواطني الشرقية من "حياة كريمة"|شاهد

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلبية مسحة جميع أعضاء بعثة منتخب مصر قبل مواجهة المغرب

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

CNN: مصر الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التي تحقق نموا اقتصاديا العام الجاري

يواجه عقوبة السجن 15 عاما.. جالاتا سراي في ورطة بسبب مصطفى محمد

ضبط 4 متهمين في واقعة قتل نجل مدرب بلدية المحلة والنيابة تقرر حبسهم 4 أيام

الحكومة تنفي الاستغناء عن آلاف الموظفين مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي

رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذا روك ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الشتوية (صور)

مشاهد مؤثرة.. أبرز لقطات دنيا وإيمي سمير غانم في حفل joy awards..فيديو وصور

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

الذروة في فبراير.. مفاجأة حول انتشار متحور أوميكرون

وداعا للتوكتوك .. "الإنتاج الحربي" تطرح سيارة صديقة للبيئة

العاقلة لا تتزوج .. ماذا قالت إليسا عن حبها للرجال ؟  "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ