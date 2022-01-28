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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

شريفة ماهر
شريفة ماهر

أكدت الفنانة شريفة ماهر في تصريح خاص لصدى البلد خبر وفاة نجلها الأكبر " مجدي " والذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة.


وقالت شريفة ماهر: "إن نجلها توفي صباح اليوم وتم دفنه منذ قليل بعد أن قاموا بصلاة الجنازة عليه بمسجد مصطفي محمود عقب صلاة الجمعة ".


أختتمت:"  لم نحدد حتي الان موعد او مكان  للعزاء ".

 

شريفة ماهر وأزمة مع أبنائها :

كشفت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر، خلال لقائها مع موقع صدى البلد، عن علاقتها بباقي أبنائها، وظهرت مع ابنها الأصغر محمد، وهو يغني لها أغنية ست الحبايب.

 

وقالت شريفه ماهر :" ابني محمد هو ابن زوجي الثاني ، وهو يرعاني ويعاملني جيدا ، وصوته حلو مثلي".

فيما قبَّل، محمد، يد والدته، وغني لها: زمان سهرتي وتعبتي وشيلتي من عمري ليالي.. يا رب يخليكي يا أمي.. يا ست الحبايب.. يا حبيبة.

 

أكدت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر خلال لقائها مع موقع صدى البلد ،أنها تعرضت للضرب من قبل نجلها حيث أصيب بكسر في ذراعها الايسر.

وقالت شريفة ماهر:" ابني الأكبر شريف ضربني وسقطت من على السلم وإيدي انكسرت، وبعد أيام من الكسر ضربني مجددا ".

أضافت :" سأجري عملية جراحية فيها خلال الأيام المقبلة ، حيث لا أستطيع تحريكها بشكل طبيعي "

اختتمت :" حسبي الله ونعم الوكيل فيهم ، وأنا بدعي عليهم أثناء صلاتي وفي الفجر لأني تعرضت لظلم كبير منهم".

 

شريفة ماهر : ابني أصيب بكورونا وجالي البيت يعديني علشان أموت

كشفت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر خلال لقائها مع موقع صدى البلد، عن تفاصيل صادمة بشأن خلافها مع أولادها.

 

وقالت :" ولادي استولوا على أموالي ، ولم يهتموا بالسؤال عني لمدة عام ، كما انهم استغلوا ضعف نظرى وحصلوا على توقيعي على ممتلكاتي".

أضافت :" ابني شريف أصيب بفيروس كورونا ، وجاء متعمدا إلى شقتي لمقابلتي  لكي ينقل الفيروس لي  وأصاب بكورونا، علشان أموت ويخلص مني ".

أكدت الفنانة المعتزلة شريفة ماهر، أنها تلقت اتصالا من الفنان رشوان توفيق، الذى يتعرض إلى أزمة مشابهة، لما تتعرض له هي حالياً.

 

وقالت شريفة ماهر لـ صدى البلد: “تلقيت اتصالا من الفنان الكبير رشوان توفيق وسانتدنى فى أزمتى لأنه يمر بأمر مشابه إلى حد ما”.


وأضافت شريفة ماهر: "هناك العديد من الاشخاص العاديين يمرون بنفس الظروف التى نمر بها، ولكن نظراً لأننا نتمتع بشهرة فيتم إلقاء الضوء على أزمتنا، ولكن العديد من الآباء يمرون بنفس التجربة.. وكأن يوم القيامة قرب”.

 

واستطردت شريفة ماهر: “لا أنسى حتى الآن اتصال تلقيته صباح اليوم من سيدة تعانى من نفس الظروف وتحدثت معى وهى تبكى”.

 

تفاصيل الأزمة :

وكانت قد قالت الفنانة شريفة ماهر، إنها لديها الجنسية السويدية، لكنها تفضل الإقامة في مصر دائمًا، متابعة: «مش بطيق أقعد هناك شهر، والسويديين بيحبوا السيسي وبيقولوا لي ديمقراطي، ربنا يديله الصحة، قعدت مع جميع ملوك العرب مشفتش حد بيتعامل مع الأطفال زي الرئيس السيسي، ربنا أعطان الرئيس السيسي هدية».

شريفة ماهر وفاة نجلها الاكبر الجمعة صباح اليوم الجنازة مصطفى محمود

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