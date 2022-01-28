الرعاية الصحية تختتم مشاركتها في معرض "آراب هيلث 2022"

اختتم وفد الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشاركته في "معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2022"، الذي عقدت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري.

والتقى الوفد بقادة القطاع الصحي وممثلي الجهات والشركات العالمية المشاركة في المعرض وبحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك لمواكبة الاتجاهات الحديثة في المجالات الصحية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة بهدف تطوير النظم الصحية ورفع جودة الرعاية الصحية بما ينسجم مع المعايير الصحية العالمية.

كما اطلع الوفد خلال مشاركته على حزمة المشاريع والبرامج والأنظمة الصحية المبتكرة التي قدمتها كبرى المؤسسات الصحية الإقليمية والعالمية، والتي ارتكزت بمعظمها على تقنيات الجيل القادم من الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي إلى جانب ما قدمته الشركات الرائدة في الرعاية الصحية من عرضًا لأحدث المعدات والتجهيزات الطبية والحلول الذكية الخاصة بأنظمة الرعاية الصحية الأكثر تطورًا.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المشاركة ب "معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022" يأتي في إطار حرص الهيئة على التوسع في التعاون مع كافة الشركاء الناجحين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الصحية والحلول الرقمية والشركات الرائدة في هذا المجال ذات المكانة الدولية المتميزة والاستفادة من خبراتهم مما يضمن استكمال جهود رقمنة الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة واستدامة تقديم خدمات ورعاية صحية شاملة ومبتكرة وفق أفضل المعايير العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مشاركة الهيئة لهذا الحدث المهم تأتي في ظل عزمها لإدخال وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي والممارسات الصحية العالمية الرقمية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، للاستفادة منها في تقييم جودة أداء الخدمات الطبية المقدمة، ومساعدة الأطباء في تحليل نتائج الفحوصات الطبية للمرضى واتخاذ القرار السليم لعلاجهم، والتحليلات التنبؤية للمؤشرات الصحية بالمحافظات، إضافة إلى وضع خطط رعاية صحية مستقبلية تحقق المزيد من النجاحات وتواكب رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة في القطاع الصحي 2030.

ومن جانبه، أكد الدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي والمشرف العام على الإعلام والتوعية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن زيارة وفد هيئة الرعاية الصحية إلى "معرض ومؤتمر الصحة العربي 2022" يستهدف الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية والاستفادة من الخبرات والتجارب والحلول التكنولوجية الصحية للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر بعد ما شهدته من تطور هائل خلال السبع سنوات الماضية، مشيرَا إلى أن التعرف على آخر المستجدات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية تعتبر خطوة ضمن خطوات الهيئة ومسيرتها الريادية نحو إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات التي توفرها للمتعاملين بما ينسجم مع استراتيجيتها التي ستقود نحو مزيد من التطور والإزدهار للقطاع الصحي بمصر.

وأشار اللواء هشام شندي، مدير الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن الحدث يعد فرصة لبناء الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع كبرى المؤسسات والجهات الرائدة في مجالات التكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد، وغيرها من الحلول الذكية لاستكمال رقمنة الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، مما يضمن تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المتعاملين عليها بطريقة أكثر أمانًا وفاعلية، معربًا عن سعادة وفد الهيئة بزيارته للمعرض الذي أتاح له الفرصة للإطلاع على المشروعات التكنولوجية والرقمية التي تعزز الخدمات بالمنظومة الصحية عامة وللهيئة خاصة ومسيرتها الريادية نحو إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات والرعاية الصحية التي تقدمها للمتعاملين.