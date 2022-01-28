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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إقبال كبير على أنشطة التربية الأسرية بجناح "التضامن" بـ معرض الكتاب ..صور

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد جناح وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كبيرا من المواطنين المترددين علي المعرض.

الدورة الـ 53 لمعرض الكتاب تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الأربعاء الماضي ، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل" 

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح تستعرض فيه أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمواطنين وكذلك الرسائل التي يقدمها برنامج وعي للتنمية المجتمعية، حيث تستعرض أنشطة التربية الأسرية الايجابية، وكذلك تنمية الطفولة المبكرة من خلال تنفيذ أنشطة موسيقية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل ،بالإضافة إلي التطوع ودور الشباب في رفع الوعي المجتمعي، حيث يرسل المواطن رسالة مجانية تحمل اسم كلمة تطوع علي رقم ١٤٤٢ للتطوع في برنامج وعي لتنمية التوعية المجتمعية.

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