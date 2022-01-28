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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم القليوبية لـ صدى البلد: ظرف مغلق بالأسئلة لكل لجنة لمنع تسرب امتحانات الإعدادية

وكيل تعليم القليوبية
وكيل تعليم القليوبية

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية إنه تم الانتهاء من توزيع الأسئلة لمادة اللغة العربية والخط والإملاء للشهادة الإعدادية لجميع مراكز توزيع الأسئلة على مستوى المحافظة وعددهم 12 مركزا.


وأشار وكيل الوزارة فى تصريحاته لـ " صدى البلد" إلى أن توزيع الأسئلة هذا العام مختلف تماما عن الأعوام الماضية حيث يتم توزيع أسئلة المادة التى يتم الامتحان بها قبل الموعد بـ 48 ساعة فقط.

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واكد انه يتم أيضا وضع أسئلة الإمتحانات فى أظرف غير قابلة للفتح منعا لتصوير الامتحان وتسريبه ، بالإضافة الى عمل ظرف مغلق للأسئلة خاص بكل لجنة امتحانية على مستوى مدارس المحافظة.


واضاف ان مديرية التربية والتعليم قد انهت من استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والتى تنطلق غدا السبت على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة حيث تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية داخل ٤٤٥ لجنة امتحانية بإجمالي ١١٤ ألف و٩٥٠ طالب وطالبة موزعين بالإدارات التعليمية على مستوى محافظة القليوبية.


وشدد على تطبيق ضوابط اللجان بكل حزم دون تراخى وتحقيق التباعد داخل اللجان وعدم السماح للطلاب والملاحظين باصطحاب الهواتف داخل اللجان حتى وإن كانت مغلقة ‏ومراجعة بيانات الطلاب بدقة وعدم السماح لهم بالغش تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص ،وتحقيق الهدوء داخل اللجان الامتحانية.

القليوبية توزيع الأسئلة الاعدادية الامتحانات مديرية التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول

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