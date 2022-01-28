العثور على جثة طفل مذبوحا بقرية سيلا في الفيوم

عثر أهالى قرية سيلا بمركز الفيوم على جثة طفل مذبوحا بجوار شبكة التقوية بقرية سيلا البلد بمركز الفيوم ، وبه طعنات متفرقة بجسده.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بعثور أهالى قرية سيلا بمركز الفيوم على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عاما مذبوحا بطعنات بسكين فى أجزاء متفرقة من جسده .

انتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، إلى مكان البلاغ، حيث عثروا على جثة مجهولة لطفل يبلغ من العمر 13 عاما ، وبجسده عدة طعنات .

تم اخطار الميابة العامة لمعاينة الجثة في مكان الحادث ، قبل نقلها الى مشرحة مستشفى الفيوم العام .

ويعكف المقدم هثم طلبة رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم وفريق البحث المعاون له لكشف غموض الحادث و تفريغ الكاميرات المتواجدة بالقرب من مسرح الجريمة، لتتبع المجنى عليه والجناه قبل وبعد ارتكاب الحادث.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.