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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

قبل انطلاقه غدا.. كل ماتريد معرفته عن مهرجان جمعية الفيلم لدورتي 47 و48

مهرجان جمعية الفيلم
مهرجان جمعية الفيلم

ينطلق غدا السبت فعاليات مهرجان جمعية الفيلم لدورتي 47 و48 وذلك في مركز الإبداع حيث يقام حفل الافتتاح للإعلان عن الدورتين الجديدين. 

وقال مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع، مدير المهرجان، إن المهرجان يسعى لتقديم حالة السينما المصرية ورصد ما قدمته من خلال الأعمال التي عرضت في دور العرض المصرية كل عام، ولكن مع ظروف الكورونا والغلق أصبح هناك وسيط جديد لابد من التعامل معه وهو المنصات الرقمية.

وأوضح أن إدارة المهرجان أضافت بندا في لائحة المهرجان ينص علي مشاركة الأفلام التي عرضت علي تلك المنصات من إنتاج مصري لتتنافس علي جوائز المهرجان من خلال مشاهدات لجنة التحكيم لها، خاصة وإنها طوال فترة الغلق أصبحت هي المنفذ كدور العرض السينمائي، حيث تتنافس 3 أفلام خلال عام 2020، وعملين خلال عام 2021.

وأضاف: "من خلال الإستفتاء العام الذي يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وعدد من السينمائيين، لإختيار الأفضل من الأعمال التي عرضت خلال عام 2020 كانت النتيجة إختيار 5 أفلام من التي عرضت بدور العرض والمنصات الرقمية وهي وفقا لموعد عرضها "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، وصندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات، و"صاحب المقام" للمخرج محمد جمال العدل، و"تؤأم روحي" للمخرج عثمان أبو لبن، وأخيرا فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، لتكون أفلام الدورة الـ47 من المهرجان".

حسين فهمي ضيف شرف الدورة 47 و48 لمهرجان جمعية الفيلم

مهرجان جمعية الفيلم يعلن أعضاء لجنة التحكيم لدورته الاستثنائية

وأشار إلى أن أفلام عام 2021، كانت "وقفة رجالة" للمخرج احمد الجندي، و"العارف" لاحمد علاء الديب، و"الإنس والنمس" للمخرج شريف عرفة، و"موسي" للمخرج بيتر ميمي، و"200 جنيه" للمخرج محمد أمين، و"برا المنهج" لعمرو سلامة، و"ابوصدام" لنادين خان، واخيرا يتنافس فيلم"قابل للكسر" علي فرعي العمل الأول للمخرج أحمد رشوان، والتمثيل لحنان مطاوع".

وحول المستجدات التي تم إضافتها أيضا للمهرجان قال عبدالسميع: " أضفنا بند جديد أيضا للائحة خاص بالأفلام الروائية الطويلة العربية والتي عرضت بدور العرض المصرية، حيث تم إجراء الإستفتاء عليها من قبل أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وبعض السينمائيين حيث سيتم منحها شهادة من أعضاء جمعية الفيلم كأفضل فيلم عربي روائي طويل عرض خلال العام الماضي بدور العرض المصرية فقط.

وتنافس في التصويت 6 أفلام هي " بين الجنة والأرض" للمخرجة الفلسطينية نجوي نجار، و"ستموت في العشرين" للمخرج السوداني أمجد أبو العلاء، و"200 متر" للمخرج الفلسطيني أمين نايفة، و"إن شئت كما في السماء" للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان، و"الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، واخير فيلم "غزة مونامور" للمخرج الفلسطيني عرب ناصر".

حنان مطاوع عمرو سلامة حظر تجول فيلم حظر تجول السينما المصرية فيلم قابل للكسر

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