عباس أبو الحسن يروج لمسلسل "منورة بأهلها"

روج الفنان عباس أبو الحسن لـ مسلسل “منورة بأهلها”، من خلال نشر بوستر العمل عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وعلق عباس أبو الحسن علي الصور، قائلا: "ليلى علوي وغادة عادل وباسم سمرة لأول مرة في عمل واحد.. منورة بأهلها من أعمال شاهد الأصلية للكاتب محمد أمين راضي وللمخرج يسري نصر الله في أول تجربة درامية ابتداءً من 4 فبراير حصرياً على شاهد".



“منورة بأهلها” من المقرر عرضه مع بداية عام 2022، حيث إنتهى يسرى نصر الله من تصوير معظم المشاهد خاصة إنه تم تصويره بين عدد من الديكورات والاماكن العامة.



مسلسل "منورة بأهلها" تدور أحداثه في 10 حلقات، وهو من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، ومحمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "نمرة 2".

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