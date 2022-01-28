5 أبراج لا تشعر بالأمان.. السرطان والدلو الأبرز

عدم الشعور بالأمان من أكثر المشاعر السلبية التي يشعر بها الأشخاص، وفي هذا التقرير نستعرض مواليد الأبرج الذين لا يشعرون بالأمان الكافي.

أبراج لا تشعر بالأمان

1- برج السرطان

برج السرطان الحساس عاطفيًا هو الأكثر عرضة لمشاعر عدم الأمان، إنهم يهتمون كثيرًا برأي الآخرين ويميلون إلى أخذ أي تعليقات بشكل شخصي للغاية، إن ميلهم إلى قضاء الكثير من الوقت في بيئتهم المنزلية جنبًا إلى جنب مع عقولهم شديدة الخيال يعني أن بعض النقد البناء الصغير يمكن أن يتحول إلى هجوم كامل على وجودهم.

يحتاج مواليد برج السرطان إلى تطمينات مستمرة من العائلة والأصدقاء، وإلا فإن الشعور بعدم الأمان يتراكم.

2- برج العذراء

بالنسبة للأشخاص الذين يشتهرون بذكائهم وكفاءتهم، قد لا تتوقع أن يصعد برج العذراء إلى مرتبة عالية جدًا في هذه القائمة، لا سيما أنهم قساة جدًا مع الآخرين في بعض الأحيان، ومع ذلك فإن علامة الأبراج الأكثر أهمية تلتزم بأعلى المعايير، وأحيانًا تكون مستحيلة.

عندما يدركون أن هناك أجزاء غير قابلة للتغيير من طبيعتهم، قد يكون من الصعب التصالح مع حقيقة أن الكمال لا يمكن تحقيقه.

3- برج الميزان

بمجرد النظر إلى سمات شخصية برج الميزان، يجب على المرء أن يرى أن انعدام الأمن يلعب دورًا أساسيًا في ميولهم.

يتطلع مواليد برج الميزان دائمًا إلى إرضاء الأغلبية والحصول على الموافقة الاجتماعية لأنهم ليسوا واثقين من تقييمهم الخاص.

4- برج الحوت

برج الحوت يعتبر من الأبراج الأكثر قدرة على تكوين روابط أعمق، ومواليده يقومون بعمل جيد عندما يحيطون بالآخرين، طالما أن لديهم شخصًا قريبًا للتحدث إليه، فإن الحوت سيحافظ على عقلية إيجابية.

عندما يكونون بمفردهم، يبدأون في الشك في أنفسهم مع عدم وجود أحد للتعبير عن هذه المخاوف، ويمكن أن تخرج حالات عدم الأمان هذه بسرعة عن السيطرة .

5- برج الدلو

لن تعتقد أن واحدة من أكثر علامات البروج استقلالية هي أيضًا واحدة من أكثر العلامات غير الآمنة، لكن شخصية الدلو أكثر حساسية مما تسمح به، نظرًا لكونهم أذكياء جدًا، فإنهم غالبًا ما يحبون التمسك بنبرة متعالية ومتسامحة مع الآخرين.